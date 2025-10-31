МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Р уски удари са повредили ядрени подстанции в Украйна, което накара Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да издаде „критично“ предупреждение.

Захранването на три атомни електроцентрали е засегнато след руски удари в четвъртък,

съобщава Newsweek.

МААЕ съобщи, че екипи в Южната украинска атомна електроцентрала и в Хмелницката атомна електроцентрала са докладвали, че електроцентралите са загубили достъп до една от външните си електропреносни линии.

В изявление МААЕ каза: „МААЕ беше информирана за военни действия в Украйна тази сутрин, които са довели до повреди на подстанции, критични за ядрената безопасност и сигурност в Украйна“.

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви:

„Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи. Още веднъж призовавам за максимална военна въздържаност в близост до ядрените съоръжения

и пълно спазване на седемте незаменими стълба за ядрена безопасност и сигурност“.

Отделно, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нападение срещу топлоцентралата в Славянск в четвъртък.

„Това е откровен терор. Нормалните хора не водят война по този начин

и светът трябва да реагира подобаващо на такава руска война“, написа той в публикация в X в четвъртък вечерта.