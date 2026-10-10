Ураганът „Исаяс“ връхлетя САЩ: 500 000 домакинства останаха без ток във Флорида и Алабама

У раганът „Исаяс“ достигна през изтеклата нощ американското крайбрежие на Мексиканския залив близо до град Дестин в щата Флорида като ураган от втора категория с постоянна скорост на вятъра до 165 км в час, съобщи Националният център за ураганите на САЩ (NHC), цитиран от ДПА.

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Преди това ураганът се бе усилил до трета категория по 5-степенната скала, докато пресичаше Мексиканския залив, но впоследствие отслабна, съобщиха от центъра тази сутрин.

🇺🇸 Hurricane Isaias has lashed the US Gulf Coast with heavy rain and strong winds, as the Category 2 storm made landfall in northwestern Florida, the National Hurricane Center (NHC) said. ➡️ https://t.co/GQy4piETcV https://t.co/PdOk8rDTht — AFP News Agency (@AFP) October 10, 2026

„Исаяс“ продължава да се придвижва навътре в сушата към американските щати Алабама и Тенеси със скорост до 100 км/ч и проливни дъждове.

Метеоролозите предупредиха, че бурята все още може да предизвика внезапни наводнения дори в райони далеч от брега, а предупрежденията за опасност от торнадо остават за Флорида и Джорджия.

„Бурята е тук“, заяви губернаторът на Флорида Рон Десантис на пресконференция късно снощи, като призова жителите да не излизат по пътищата и да изчакат преминаването на стихията.

Преди пристигането на бурята в няколко южни щати на САЩ бе обявено извънредно положение.

В Алабама губернаторът Кей Айви нареди задължителна евакуация на туристи и посетители от крайбрежни градове, включително Дофин Айлънд и популярните курорти Гълф Шорс и Ориндж Бийч.

Властите въведоха и вечерен час в град Мобил, щата Алабама.

Във Флорида жителите на силно уязвими крайбрежни райони също получиха нареждане да се евакуират. Синоптиците предупредиха, че бурните приливи могат да повишат нивото на водата с до 2,7 метра над обичайно сухата земя по части от северозападното крайбрежие на този щат.

As Hurricane Isaias made landfall in Florida Friday night, the roof of a hotel in Pensacola was ripped off. Recovery efforts have begun after the hurricane downed trees and knocked out power to hundreds of thousands across the Gulf Coast. Isaias has now weakened and moved inland, but the threat from damaging winds remains. Follow live updates. https://t.co/T1smwIyn1p — CNN (@CNN) October 10, 2026

В разгара на бурята близо 500 000 домакинства в щатите Флорида и Алабама временно останаха без електроснабдяване, сочат данни на платформата Poweroutage.us.

По-рано Десантис предупреди жителите на Флорида да се подготвят за продължителни прекъсвания на електроснабдяването и ги посъветва да се запасят с провизии, достатъчни за най-малко 72 часа. За справяне с прекъсванията на електроснабдяването служители, отговарящи за действията при извънредни ситуации, държат в готовност над 1000 генератора и големи запаси от гориво.

„Исаяс“ е първият ураган за сезона в Атлантическия океан.