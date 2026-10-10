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Раду и Пелипенко надвиха Рълев и Иванина във впечатляваща звездна битка на Арената в “Игри на волята”

Канарите ще стартират последни в предстоящия териториален сблъсък след грешна прогноза за победител

10 октомври 2026, 21:28
Раду и Пелипенко надвиха Рълев и Иванина във впечатляваща звездна битка на Арената в “Игри на волята”
Източник: NOVA

Б изнесменът Раду Шуляк и инфлуенсърката Полина Пелипенко постигнаха зрелищна победа в отборното съревнование LactoFlor - Битка на звездите в “Игри на волята”. Бившите съплеменници успяха да преодолеят сериозно изоставане, надвивайки големия шампион от сезон 5 - Иван Рълев и силовата атлетка Иванина Тодорова.

Източник: NOVA

Съревнованието започна с надмощие за дуото Рълев-Иванина, като двамата съотборници натрупаха сериозна преднина. Трудности с един от въздушните елементи и стрелбата за Иванина обаче позволиха на нейните съперници да я изпреварят.

До края на битката двата отбора показаха впечатляваща воля и желание за победа, но двойката на Раду и Пелипенко триумфира и се класира за следващия етап на надпреварата. Там те ще се изправят срещу друг шампион в лицето на Мартин Кънев и финалистката от сезон 7 - Николета Кръстева.

Източник: NOVA

Племето на Канарите, което също взе участие в предизвикателството, направи грешно предположение за победител и ще стартира предстоящия сблъсък за територия със сериозно забавяне.

Загубилите звездни воини са следващите гости в официалния подкаст “След Игрите”. Там Рълев и Иванина разказват за чувството отново да се върнат на Арената, за тежестта на очакванията, за техните фаворити в LactoFlor - Битка на звездите и осмия сезон на “Игри на волята“. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Екстремните изпитания в Дивия север продължават в понеделник, 12 октомври, от 20:00 ч. по NOVA със следващата вълнуваща битка за територия, която ще определи обитателите на Резиденцията, Стопанството и Изолатора.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята Битка на звездите Раду Шуляк Полина Пелипенко Иван Рълев Иванина Тодорова
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