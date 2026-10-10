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Мицкоски: Радвам се, че диалогът между България и Северна Македония започна

Премиерът на Северна Македония подчерта важността на започналите разговори в София и подкрепата от международните партньори

10 октомври 2026, 16:40
Мицкоски: Радвам се, че диалогът между България и Северна Македония започна
Мицкоски   
Източник: БГНЕС

Р адвам се, че започна диалогът (между България и Северна Македония) и че нашите международни партньори са запознати с диалога, каза днес премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски пред местни журналисти, предаде МИА.

„Радвам се, че започна диалогът и че с диалога са запознати нашите международни партньори. Това ѝ е хубавото на демокрацията – да разговаряте, когато имате различни позиции, а умението в демокрацията е когато тези различни позиции ги приближавате и накрая стигате до компромис“, каза Мицкоски в отговор на въпрос кога очаква излизане от „блокадата“ на отношенията с България и очакванията от срещата между външните министри на двете страни Тимчо Муцунски и Велислава Петрова в София от миналия четвъртък.

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„Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение“, каза още Мицкоски.

На въпрос дали ще има срещи отново по време на декемврийската среща на върха на Европейския съюз, той отговори, че „ще оставим процеса да се движи по естествения си път“ и че „обществото ще разбере навреме всичко, за което трябва да знае“.

Мицкоски подчерта още, че е важно това, че изобщо е започнат диалог, както е посъветвала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при последното си посещение в Скопие.

„Тя ни посъветва да започнем диалог и диалогът започна. Нашите партньори са запознати със съдържанието на диалога, очаквам диалогът да продължи, така че в следващия период очаквам да има напредък и тогава, разбира се, обществото ще бъде уведомено“, посочи още премиерът на Република Северна Македония.

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В четвъртък се състоя Международната министерска конференция по Коридор 8 в София, чийто домакин беше министърът на външните работи Велислава Петрова. Развитието на Коридор 8 като връзка между Адриатическо и Черно море, значението му за европейската интеграция, транспорта, енергетиката и икономиката, както и ролята му за сигурността и военната мобилност бяха основните теми на срещата.

Във форума участва и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като той проведе отделна среща с българския външен министър Велислава Петрова. Муцунски каза след срещата, че двамата са разговаряли в „позитивен дух за развитието на диалога между двете държави в следващия период“.

Основните отворени въпроси между България и Република Северна Македония са до голяма степен свързани с преговорната рамка за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. Според нея Северна Македония трябва да впише българите като общност в конституцията си. Това е задължителното условие Скопие да премине към същинския етап на преговорите – отварянето на първия клъстер. Настоящото правителство на ВМРО-ДПМНЕ отказва да приеме промените на този етап и предлага да влязат в сила с отложено действие – след като страната бъде приета в ЕС. Засега България категорично отхвърля всякакви варианти за предоговаряне или отлагане.

Сред другите отворени въпроси също са разногласията за тълкуването на исторически събития и личности от Средновековието до XX век, поради което бе създадена съвместна историческа комисия през 2018 г. Също така България поддържа позицията, че т.нар. „македонски език“ е кодифициран през 1945 г. въз основа на български диалекти, докато Скопие настоява за неговото безусловно признаване като изцяло автономен език.

Източник: Симона-Алекс Михалева/БТА    
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