Делхи под блокада: Над 500 арестувани и спрян интернет заради мащабни протести в Индия

И ндийската столица Делхи днес се превърна в крепост, след като полицията предприе мащабна акция срещу демонстранти и задържа лидера на „Народната партия на хлебарките“ Абхиджит Дипке, ютубъра Дхрув Рати и близо 500 протестиращи, които се опитваха да стигнат до историческия астрономически комплекс „Джантар Мантар“, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Лидерът на опозиционната Партия на обикновения човек Арвинд Кеджривал определи ситуацията в Делхи като „по-тежка от извънредно положение“.

Източник: АР/БТА

Дипке и още двама от лидерите на „Народната партия на хлебарките“ - Саурав Дас и Ашутош Ранка, бяха задържани от полицията още на борда на самолет, с който пристигнаха от Мумбай. Тримата опозиционни лидери трябваше да оглавят протеста срещу председателя на Изборната комисия (ИК) Гянеш Кумар.

Опозиционните сили обвиняват Кумар, че под негово ръководство ИК е извършвала нередности в хода на така наречената Специална интензивна ревизия на избирателните списъци. Избирателната комисия стартира ревизията миналата година, а през юли въведе изискването гражданите да подават онлайн декларация, в която да посочват дали те или техните родители, баби и дядовци са били включени в избирателните списъци по време на предходната Специална интензивна ревизия. Тя е извършена преди около 20 години и много млади хора нямат представа дали родителите им са били вписани, а това на практика ги лишава от правото им на глас. Според критици на ревизията новото административно изискване е довело до заличаването на имената на милиони легитимни гласоподаватели от избирателните списъци.

Източник: АР/БТА

ИК и управляващата Индийска народна партия (Бхаратия Джаната) отричат твърденията за заличаването на гласовете на легитимни избиратели от списъците.

Председателят на Индийската народна партия Нитин Набин днес обвини лидерите на опозиционните формации „Индийски национален конгрес“ Рахул Ганди, Партията на обикновения човек Арвинд Кеджривал и „Народната партия на хлебарките“, че се опитват да дестабилизират Индия с подкрепата на чуждестранни сили.

„Правят се опити за създаване на анархия в страната. Полагат се усилия за дестабилизиране на държавата и нейните 1,4 милиарда жители. Кой прави това? Това са две анархистични групировки - едната е оглавявана от лидера на блока ИНДИЯ Рахул Ганди, а другата - от Арвинд Кеджривал и неговата съратническа „Народна партия на хлебарките“, каза Набин.

Полицията в Делхи заяви, че „Народната партия на хлебарките“ не е получила разрешение да организира протест в района на комплекса „Джантар Мантар“.

Бившите премиери на щатите Керала и Трипура - Пинрай Виджаян и Маник Саркар, както и депутатът от Комунистическата партия на Индия (марксисти) Джон Бритас, също бяха задържани от полицията.

От „Народната партия на хлебарките“ днес разпространиха видео в социалните мрежи, което показва ареста на тримата лидери. Във видеото се чува как Дипке заявява пред полицаите: „Тук сме, за да бъдем задържани, елате и ни арестувайте“.

Ютюбърът Рати е бил арестуван тази сутрин в жилище в делхийското предградие Гуруграм. Рати живее в чужбина и е пристигнал в Делхи, за да се присъедини в протестите срещу ИК.

Източник: АР/БТА

Към 13:00 ч. местно време (10:30 ч. българско време) десетки протестиращи влязоха в сблъсъци близо до сградата на Индийското национално радио „Акашвани Бхаван“ („Небесен глас“), като много от тях прескочиха поставените в района заграждения. Полицията съобщи, че най-малко двама нейни служители са били ранени и че участниците в сблъсъка бързо са били задържани.

Властите в Делхи вчера разположиха над 30 000 полицаи и паравоенни служители. Освен това временно бяха затворени 45 метростанции, достъпът до интернет бе спрян в радиус от 4 км от комплекса, а на входовете към Делхи и на други чувствителни за сигурността места започнаха да се извършват засилени полицейски проверки.

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Властите следят и социалните мрежи за опити за мобилизиране на участници в протеста.

Служители на реда днес започнаха да задържат малки групи протестиращи в района на комплекса „Джантар Мантар“ и на други места в центъра на Делхи, като по обед полицията съобщи, че броят на арестуваните е достигнал 500 души.

Полицията отправяше редовни съобщения, с които инструктираше гражданите и представителите на медиите да не се събират на едно място. Няколко журналисти заявиха, че са били задържани от служители на реда, въпреки че са показали журналистическите си карти.