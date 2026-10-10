Бойко Борисов с остри критики: Срещата с Буданов бе конспиративна, а КСНС – срам

С рещата с Кирило Буданов била толкова конспиративна, че службите и президентът не знаят за нея, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско, излъчвана на живо във Фейсбук.

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За посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов у нас, се разбра вчера и то бе потвърдено от правителствената информационна служба и коментирано от премиера Румен Радев.

"Какво означава конспиративна среща, какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна, попита Борисов. Толкова секретна среща, че никой не знае за нея – нито службите, нито президентът, коментира той. Трябва само да си представим, че тези хора се грижат за нашата сигурност", каза лидерът на ГЕРБ.

Консултативният съвет за национална сигурност при президента беше срам, толкова неподготвени, никаква информация, заяви още Борисов.

Той повтори и написаното от него във Фейсбук по повод сделката между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин, за износ на руски дизел.

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"Ще спре и нафтата, от един месец си приказвам, но да се стигне дотам Тръмп да звъни на Путин да договаря руска нафта за Щатите, смятайте какво ще стане в Европа, откъде тя ще докара нафта, добави Бойко Борисов, като подчерта, че е много притеснен. Като добри стопани ние не давахме да се изнася нафта от България, а да има за фермерите, хората, припомни онзи период от своето управление. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група махнаха тази „мазнинка“, която имахме", каза Борисов.

"Виновниците са „Прогресивна България“ и всичко, което взимат от хората, пълни джобовете на няколко човека, смята лидерът на ГЕРБ, който напомни, че са предлагали да падне ДДС от 20 на 9 процента за моторните горива. Няма проблем с Европейската комисия, иска се нотификация, те ще я дадат, докато мине кризата", посочи Борисов.