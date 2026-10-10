Френска военна техника преминава през страната за учение на полигон „Ново село“

Л ичен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република преминават по републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Придвижването е през граничния преход при Русе във връзка с участие в учение, което ще се проведе на учебен полигон "Ново село" и ще приключи на 24 октомври.

Автоколоните се ескортират от Служба "Военна полиция".

В началото на месеца от Министерството на отбраната информираха за придвижване на чуждестранни военнослужещи и техника във връзка с участие в учение в Румъния.