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Най-старото животно на Земята навърши 194 години и изуми учените

Учени анализираха ДНК на гигантската костенурка Джонатан, за да разкрият генетичните тайни на изключителното му дълголетие.

10 октомври 2026, 18:41
Най-старото животно на Земята навърши 194 години и изуми учените
Източник: Getty

К остенурката Джонатан, която навърши 194 години, може да има уникални генетични черти, които са ѝ помогнали да живее значително по-дълго от средния представител на нейния вид, според ново проучване, публикувано от американското издание Live Science.

Джонатан живее на отдалечения остров Света Елена в Южния Атлантик и се смята за най-старото живо сухоземно животно. Гигантските костенурки Алдабра обикновено живеят до 90 години, но Джонатан е надминал тази възраст с около век.

За да разкрият тайната на дълголетието му, учените анализирали гените на животното и епигенетичните маркери - химични промени в ДНК, които влияят на генната активност. Първоначално ветеринарният лекар на костенурката Джо Холинс взел проба от устата му. След секвениране обаче било открито, че получената ДНК принадлежи на бактерии, а не на самата костенурка.

След това изследователите получили разрешение да съберат повторно пробата, този път използвайки остъргвания от тъкан на бузите. Чрез сравняване на получената ДНК с геномите на други гигантски костенурки, екипът откри 287 уникални генни варианта при Джонатан, свързани със стареенето. Те включват гени, участващи в поправянето на ДНК и функцията на теломерите – защитните области в края на хромозомите.

Учените обърнаха особено внимание на гените, свързани с митохондриалната функция. В съответните области на ДНК на Джонатан те откриха по-подредени епигенетични промени, отколкото при по-възрастните членове на вида. Изследователите смятат, че това може да допринесе за стабилното функциониране на тези гени във времето. „Поддържането на ниска ентропия в тези митохондриални гени или запазването на оригиналните митохондрии вероятно е един от факторите за дълголетието“, отбеляза съавторът на изследването Стивън Кларк.

В същото време авторите подчертават, че изследването не доказва причинно-следствена връзка между идентифицираните характеристики и изключителната възраст на Джонатан. За по-пълен анализ на генома му са необходими допълнителни проби, по-специално кръв.

Експертът Винсънт Линч, който не е участвал в изследването, също призова за предпазливост. „Може би Джонатан просто е много добър в стареенето“, предположи той. Изследователите казват, че по-нататъшни експерименти би трябвало да разкрият дали митохондриалните гени играят реална роля в дълголетието на всички костенурки Алдабра и други животни, или Джонатан е изключителен случай.

Източник: БГНЕС    
Джонатан костенурка дълголетие генетика стареене ДНК Света Елена наука митохондрии
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