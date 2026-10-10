Четирима загинали и петима ранени при нови украински удари в Луганска област

Ч етирима цивилни бяха убити и още 5 души - ранени, при украински удари през последното денонощие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна, съобщи назначеният от Москва губернатор на региона Леонид Пасечник, цитиран от Ройтерс.
قال ليونيد باسيتشنيك الحاكم الذي عينته موسكو في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية في شرق أوكرانيا إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. https://t.co/Sc60UUD5OQ— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) October 10, 2026
Към момента от Киев не са коментирали изявлението на Пасечник.
Ройтерс отбелязва, че информацията за жертвите и ранените не може да бъде потвърдена чрез независими източници.