Умишлен палеж парализира влаковете между Ротердам и Делфт в Нидерландия

З аради умишлен пожар при железопътен мост в Делфсхавен не се движат влакове между централната гара в Ротердам и спирката „Делфт Кампус“ в Делфт. Това съобщават жп операторите „ПроРейл“ (ProRail) и „Ен Ес“ (NS).

Пожарът е възникнал през нощта. В 2:30 ч. през нощта е постъпил сигнал за авария на железопътния мост, след което са открити тлеещи кабели. Вратата за достъп до техническо помещение също е била отрязана, а в това помещение е бил запален пожар. В 8:40 ч. сутринта „ПроРейл“ съобщи, че пожарът в техническото помещение е потушен. Засегнатите кабели се използват за електрозахранването на контактната мрежа и за системата за безопасност на влаковете.

Hele dag geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij spoorbrug https://t.co/o7ErM2xvnp — De Telegraaf (@telegraaf) October 10, 2026

„ПроРейл“ твърди, че в никакъв случай не става дума за случайно събитие, но не се знае защо е бил запален пожарът. Полицията и пожарната провеждат разследване. Говорител на полицията посочи, че се проучва дали става дума за саботаж. Все още не са извършени арести.

Заместник-министърът на транспорта Анет Бертрам смята за „много възмутителен и тревожен“ факта, че в нощта от петък срещу събота е бил запален пожар покрай железопътната линия между Ротердам и Делфт. „Не пипайте железопътната линия“, заявява тя чрез свой говорител.

В момента се проучва точният размер на щетите. „При пожар това е сложен процес, тъй като щетите не винаги са видими веднага, а кабелите и инсталациите под повърхността също могат да бъдат повредени“, съобщава „ПроРейл“. Железопътният оператор очаква в течение на деня да може да даде повече информация за продължителността на възстановителните работи и кога влаковете ще могат отново да се движат.

„Ен Ес“ съобщава за алтернативен транспорт от автобуси между Делфт, Схидам и Ротердам.

Железопътната система на Нидерландия е била саботирана многократно в рамките на последните година и половина. В Деня на бюджета бяха извършени мащабни саботажи, като на десетки места върху релсите бяха поставени железни пръти и други предмети. На 24 юни 2025 г. в Амстердам бе запален пожар в близост до железопътната линия. Това се случи по време на срещата на върха на НАТО, която се проведе в Хага. Няколко електропровода бяха повредени. Поради това през целия ден нямаше движение на влакове от Утрехт и Амстердам към летище „Схипхол“. Доколкото е известно, за двете акции няма задържани лица.