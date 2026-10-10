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Умишлен палеж парализира влаковете между Ротердам и Делфт в Нидерландия

Нидерландската полиция разследва саботаж след прерязани кабели и запалено техническо помещение край жп мост в Делфсхавен

10 октомври 2026, 15:55
Умишлен палеж парализира влаковете между Ротердам и Делфт в Нидерландия
Източник: БТА

З аради умишлен пожар при железопътен мост в Делфсхавен не се движат влакове между централната гара в Ротердам и спирката „Делфт Кампус“ в Делфт. Това съобщават жп операторите „ПроРейл“ (ProRail) и „Ен Ес“ (NS).

Пожарът е възникнал през нощта. В 2:30 ч. през нощта е постъпил сигнал за авария на железопътния мост, след което са открити тлеещи кабели. Вратата за достъп до техническо помещение също е била отрязана, а в това помещение е бил запален пожар. В 8:40 ч. сутринта „ПроРейл“ съобщи, че пожарът в техническото помещение е потушен. Засегнатите кабели се използват за електрозахранването на контактната мрежа и за системата за безопасност на влаковете.

„ПроРейл“ твърди, че в никакъв случай не става дума за случайно събитие, но не се знае защо е бил запален пожарът. Полицията и пожарната провеждат разследване. Говорител на полицията посочи, че се проучва дали става дума за саботаж. Все още не са извършени арести.

Заместник-министърът на транспорта Анет Бертрам смята за „много възмутителен и тревожен“ факта, че в нощта от петък срещу събота е бил запален пожар покрай железопътната линия между Ротердам и Делфт. „Не пипайте железопътната линия“, заявява тя чрез свой говорител.

В момента се проучва точният размер на щетите. „При пожар това е сложен процес, тъй като щетите не винаги са видими веднага, а кабелите и инсталациите под повърхността също могат да бъдат повредени“, съобщава „ПроРейл“. Железопътният оператор очаква в течение на деня да може да даде повече информация за продължителността на възстановителните работи и кога влаковете ще могат отново да се движат.

„Ен Ес“ съобщава за алтернативен транспорт от автобуси между Делфт, Схидам и Ротердам.

Железопътната система на Нидерландия е била саботирана многократно в рамките на последните година и половина. В Деня на бюджета бяха извършени мащабни саботажи, като на десетки места върху релсите бяха поставени железни пръти и други предмети. На 24 юни 2025 г. в Амстердам бе запален пожар в близост до железопътната линия. Това се случи по време на срещата на върха на НАТО, която се проведе в Хага. Няколко електропровода бяха повредени. Поради това през целия ден нямаше движение на влакове от Утрехт и Амстердам към летище „Схипхол“. Доколкото е известно, за двете акции няма задържани лица.

Източник: Ива Тончева/БТА    
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