Шокираща каскада: Мъж слезе от движещо се влакче на ужасите (ВИДЕО)

М ъж успя да слезе от влакче на ужасите в движение, след като осъзнава, че предпазният му колан е повреден.

За случката разказа самият смелчага.

Той разкрива, че се е измъкнал от движещо се влакче в увеселителен парк в САЩ, когато разбира, че предпазният му колан се развалил мигове преди влакчето да обърне своите пътници с главите надолу.

Видеозапис, направен от земята, показва как мъжът се бори да излезе от вагона точно, когато влакче в увеселителен парк с двоен кръг, набира височина в увеселителния парк Castles N' Coasters във Финикс, Аризона.

An #Arizona man said he climbed out of a moving #Rollercoaster after his safety bar unlatched on Sunday, and the dizzying escape was caught on camera. pic.twitter.com/rgjkHAd7rZ