Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, коментира публикацията в собствен пост в социалните мрежи

6 януари 2026, 12:34
Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране
Източник: Getty Images, Istock

Т ехнологичният милиардер Илон Мъск предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като обвини машините за гласуване на "Смарматик", които са използвани в изборите както в САЩ, така и в България, във фалшифициране на американските президентски избори през 2020 г. 

Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление в България, също се включи по темата, като публикува коментар във Facebook.

В платформата си X Мъск сподели публикация на The SCIF, която свързва американската агенция USAID, лабораторията в Ухан, пандемията от COVID-19 и машините за гласуване на "Смарматик", известни в България и като "мадуровки".

Според публикацията, USAID е финансирала едновременно изследвания в Ухан и компанията "Смарматик", за да може чрез „оръжеен вирус“ (COVID-19)  да се отвлече вниманието на света, докато изборите в САЩ през 2020 г. се крадат с манипулиран софтуер. Президентските избори през 2020г. бяха спечелени от Джо Байдън и загубени от сегашния президент на САЩ, Доналд Тръмп, който обвини демократите във фалшифициране на резултатите. 

Мъск коментира публикацията с думите: „USAID не беше просто ябълка с няколко червея вътре, беше гнойна топка червеи във формата на ябълка“.

В оригиналният пост на The SCIF се заявява следното: 

„USAID е финансирала както изследванията „gain-of-function“ в лабораторията в Ухан, така и изборните системи на SMARTMATIC.

Смятате ли, че е случайност, че „COVID“ се появи точно около изборите през 2020 г.?

Също така, по съвпадение, същите леви милиардери, НПО-та и USAID са финансирали и протеста „Без Крале“, тоест - цветните революции в САЩ.  Това означава, че USAID едновременно финансира КАКТО технологията за манипулиране на избори, която ще открадне изборите през 2020 г., ДОКАТО произвежда и пуска ОРЪЖЕЕН  ВИРУС, който ще отвлече вниманието на света от кражбата на споменатите избори, като същевременно обезлюдява планетата. 

Всичко е свързано. Всичко е на масата, изнесено наяве… Не знам вече какво да кажа. Не можете да бъдете толкова наивни. Не можем повече да живеем под това измама и тирания. Американците страдат, а всички останали ви обират и забогатяват.“

Народният представител Божидар Божанов заяви в отговор, че е невъзможно да се манипулират машинни протоколи, а избирателните машини на "Смарматик" "помагат на опозицията във Венецуела, не на Мадуро".

“Виждам напъни да се наложи напълно погрешната теза, че машините на Смартматик са ползвани за фалшифицирането на изборите във Венецуела, на които въпреки резултата за опозицията, Мадуро запазва властта” , написа Божанов във Фейсбук.

„Всъщност, именно благодарение на машините и невъзможността за манипулиране на машинните протоколи, опозицията отчита реалния резултат от изборите, сумирайки данните от протоколите. Венецуелската ЦИК просто публикува обобщени резултати, според които Мадуро печели. Без обяснения как са стигнали то този резултат.

Така че машините помагат на опозицията във Венецуела, не на Мадуро. И заради това нито ЕС, нито САЩ признават Мадуро за легитимно избран.

Тези внушения се подхранват от един статус на Мъск, който след провала на DOGE и скарването с Тръмп, явно се връща на политическия хоризонт. Статусът цитира неподкрепени с никакви факти твърдения, че кодът на Смартматик бил финансиран от USAID с цел фалшифициране на избори. Тъй като Смартматик води дела за милиарди срещу съратници на Тръмп и медии за подобни твърдения, няма да влизам в ролята на съда.

Но много бърза проверка показва, че USAID са финансирали с половин милиона долара използването на машини на местните избори с Босна и Херцеговина. Но не такива машини, а оптични скенери - такива, каквито предлагат от ДПС и ИТН. Та нашите пропагандатори да внимават с тези твърдения на Мъск, че не са в полза на техните началници и спонсори.

Като цяло, както става от край време с тази тема, едни хора хващат няколко прости послания против машините и ги ретранслират с много увереност и почти с пяна на устата. И те винаги се оказват не просто глупости, а точно обратното на реалността.”

 

