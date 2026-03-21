Съд в Сан Франциско: Илон Мъск е подвел инвеститори при сделката за Twitter

Съдиите излязоха с окончателно решение срещу технологичния милиардер

21 март 2026, 10:46
С ъдии в съдебен процес в Сан Франциско установиха, че Илон Мъск е подвел инвеститорите с публичните си изявления по време на ключовия период около придобиването на Twitter през 2022 година, предава BBC.

След два дни на обсъждане, съдиите излязоха с единодушна присъда срещу технологичния милиардер, който бе съдебно преследван от група инвеститори в Twitter. Те твърдяха, че са се доверили на неговите публични изявления.

По време на изслушване в съда по-рано този месец, Мъск твърдеше, че не е подвел инвеститорите и че хората просто са разчитали твърде много на неговите коментари и туитове.

Съдиите обаче решиха, че някои от неговите публични твърдения за проблеми с потребителските метрики на Twitter и сигналите, че може да се откаже от сделката за придобиване на стойност 44 милиарда долара, са били умишлено подвеждащи.

Адвокатите на Мъск не отговориха на запитване за коментар. Също така не е имало коментар от адвокатите на инвеститорите, водени от Брайън Белгрейв, собственик на малък бизнес от Орегон.

Това не е първият път, когато Мъск попада в правни проблеми заради свои туитове, но той успя да се измъкне от съдебен иск през 2023 г., заведено от акционери на Tesla, които твърдяха, че изпълнителният директор ги е подвел с публикации за компанията.

Съдиите в Сан Франциско установиха, че Мъск е понижил изкуствено цената на акциите на Twitter с приблизително 8 долара на акция - от около 11 долара на 3 долара между май и октомври 2022 г., заради публичните си изявления.

Това означава, че всеки инвеститор вероятно ще получи хиляди долари обезщетение за своите загуби.

Монте Ман, адвокат по корпоративни спорове в Armstrong Teasdale, коментира, че присъдата срещу Мъск "изпраща ясен сигнал":

"Ако движите пазара с думите си, вие носите последствията."

Около май 2022 г. Мъск започна да туитва за предполагаемите проблеми на Twitter с фалшиви акаунти или "ботове" и заяви, че сделката е "замразена", преди по-късно да обяви, че иска да се откаже напълно от придобиването.

Twitter заведе дело срещу Мъск, за да го принуди да спази договорената сделка, и в началото на октомври той я осъществи, придобивайки платформата на първоначално договорената цена. Следващата година той преименува социалната мрежа на X.

Тези месеци се оказаха финансово вредни за инвеститори като Белгрейв, който купуваше и продаваше акции на компанията през този период.

Белгрейв свидетелства пред съдиите, че е продал хиляди акции на Twitter през юли 2022 г., вярвайки, че Мъск вече няма да купи платформата заради публичните си изявления.

Продажната цена на Белгрейв била по-ниска от тази, на която е закупил акциите няколко месеца по-рано, и значително по-ниска от 54,20 долара на акция, които Мъск в крайна сметка е платил.

"Бях ощетен", каза Белгрейв. "Излъгаха ме."

По време на свидетелските си показания, Мъск беше по-остър в отношенията си с адвокатите на инвеститорите.

Той многократно отказваше да отговаря с "да" или "не", аргументирайки се, че адвокатите се опитват да подвеждат журито.

"Ако това беше съдебен процес дали съм писал глупави туитове, щях да се призная за виновен", призна Мъск в един момент.

