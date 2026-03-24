Любопитно

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Ето всичко, което трябва да знаете за нейната модна кариера, борбата ѝ срещу стереотипите и опита ѝ в отглеждането на милиардер-предприемач

24 март 2026, 13:13
Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск
Източник: Getty Images

М ей Мъск може и да е майка на технологичния магнат Илон Мъск, но тя е известна с много повече от това, че е отгледала основателя на Tesla.

Мей е успешен модел, разпознаваема в цял свят със своята сребриста коса. Тя достигна нов пик в кариерата си в по-късна възраст, превръщайки се в една от най-възрастните жени, появявали се на корицата на емблематичното издание Sports Illustrated Swimsuit Issue. Освен пред обектива, тя е и пламенен защитник в борбата срещу дискриминацията, базирана на възрастта (ейджизъм). Мей е и дипломиран диетолог с няколко книги зад гърба си, включително мемоарите от 2021 г. „Жена с план: Съвети за цял живот, изпълнен с приключения, красота и успех“.

„В момента тя е истински топмодел“, сподели легендарната Кристи Бринкли за Мей през 2018 г. „Тя е навсякъде със своята буйна, сиво-бяла коса и изглежда просто великолепно и поразително, където и да отиде. Хората искрено се радват да виждат това.“

След като отглежда Илон и двамата му братя и сестри в Южна Африка и Канада, Мей остава най-големият поддръжник на сина си през цялата му шеметна кариера. Тя споделя, че е „знаела“, че той е гений, още когато е бил едва на 3 години. Двамата са изключително близки и често се появяват заедно на червения килим – от бляскавата Met Gala до прочутото парти за Хелоуин на Хайди Клум през 2022 г.

Но коя всъщност е Мей Мъск? Ето всичко, което трябва да знаете за нейната модна кариера, борбата ѝ срещу стереотипите и опита ѝ в отглеждането на милиардер-предприемач.

  • На модния подиум от 15-годишна

Мей е родена в Канада на 19 април 1948 г., но още като бебе се премества със семейството си в Южна Африка. Според Vanity Fair тя започва да се занимава с моделство на 15 години, а през 1969 г. дори става финалистка в конкурса „Мис Южна Африка“.

Днес Мей често споделя кадри от богатия си архив в Instagram, включително фотосесии от 70-те години на миналия век. „Моделски палта от 70-те“, написа тя под една от публикациите си през декември 2022 г. „Ето няколко примера.“

Пред Daily Mail тя разкри, че на 50-годишна възраст е решила да спре да боядисва косата си руса и е прегърнала естественото сиво. „Така косата ми е много по-плътна и здрава. Жалко, че не го направих по-рано“, призна Мей през 2017 г. „Поглеждайки назад, решението да оставя косата си естествена беше невероятно, защото тогава започнах да получавам големи рекламни кампании. Подписах договори с агенции в Европа и пътувах до много градове, което обожавах. Хората ме спираха на улицата, за да ми кажат колко много харесват косата ми!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Корица на Sports Illustrated на 74 години

На 74-годишна възраст Мей Мъск предизвика фурор, позирайки за корицата на специалното издание за бански костюми на Sports Illustrated през 2022 г.

„Ако си бях помислила, че мога да бъда модел по бански за Sports Illustrated, хората щяха да ме обявят за луда“, пошегува се тя във видеоклип за изданието. „Много се вълнувам да покажа на света, че жените на 70 години са прекрасни.“

Тя беше една от четирите звезди на корицата, наред със Сиара, Ким Кардашиян и Юми Ну. „Първата ми реакция беше, че никога не бих могла да си представя подобно нещо. Защо някой би сложил 74-годишна жена на корицата си, и то по бански?“, сподели Мъск пред списание PEOPLE. „Мисля, че това ще помогне на жените на седемдесет да се чувстват по-комфортно, когато плуват, а също и на тези на двадесет или тридесет.“

  • Майка на три деца

Мей има три деца от бившия си съпруг Ерол Мъск: синовете Илон и Кимбал и дъщеря си Тоска. Всички те са родени и израснали в Претория, Южна Африка.

В статия за Sports Illustrated дъщеря ѝ Тоска разказва как майка ѝ е нейното вечно вдъхновение: „През целия си живот съм виждала майка ми да постига всичко. В резултат на това винаги очаквам, че тя ще може да се справи с всичко. Понякога се чудя дали не е време да намаля тези очаквания с напредването на възрастта ѝ. Но после я поглеждам отново – тя е неудържима – и си казвам: Все още не е дошло това време.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Трудният развод и обвиненията в насилие

Мей се омъжва за Ерол през 1970 г., но двамата се развеждат девет години по-късно. Както Мей, така и Илон, са говорили открито за негативните си преживявания с него, като Мей твърди, че той е бил агресивен по време на брака им. „Всички мои познати го наричаха „Прасето“, защото се държеше толкова лошо с мен пред хора. А аз бях твърде уплашена, за да кажа на някого“, сподели тя пред Harper's Bazaar през 2019 г. „Като всяка малтретирана жена, изпитвах срам и знаех, че съм направила грешка... Той ми повтаряше непрекъснато, че съм глупава, грозна и скучна.“

Тя допълва: „Той беше много богат, но се погрижи аз да нямам нищо. След като децата заживяха с мен, те го посещаваха в някои уикенди. Той изхвърляше всичко, с което идваха, така че трябваше да им купувам нови дрехи и учебни пособия постоянно. След това ме съдеше с аргумента, че не съм добър родител.“

След развода Мей се мести с децата си обратно в Канада. „Дълго време след края на брака ми ме болеше стомахът от стрес. Бях ужасена, че няма да мога да нахраня децата си“, разказа тя през 2022 г.

Във видео в YouTube от юни 2022 г. Ерол Мъск отрече твърденията за физическо или емоционално насилие над бившата си съпруга.

  • Науката зад красотата: Диетолог и нутриционист

Мей е уважаван специалист по хранене с академични степени в тази област. Тя е автор на книги, посветени на здравето, и твърди, че именно образованието ѝ помага да поддържа отличната си форма.

„Следвам науката и здравия разум“, казва тя пред PEOPLE. „Науката казва, че трябва да се храните разнообразно и да приемате повече плодове и зеленчуци – и аз точно това правя.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Война срещу ейджизма

Диетологът и модел е водещ глас за по-добро представителство на възрастните хора в модната индустрия. Тя дебютира на Седмицата на модата в Ню Йорк, когато е на 60 години. След ревю на Кристиан Сириано три години по-късно, тя коментира пред PEOPLE липсата на разнообразие при други марки: „Не мисля, че са включвали по-възрастни модели в дефилетата си. Това трябва да се промени!“

Въпреки критиката си, тя признава, че се чувства добре приета в индустрията. „Младите модели се вълнуват, когато ме видят на снимачната площадка. Това им доказва, че и те могат да имат дълга и успешна кариера.“

Относно самото остаряване, Мей е категорична: „Когато навърших 60, хората говореха за старостта със страх. А аз питам: Защо се боите? Жените на 50 се страхуват да не загубят работата си, докато мъжете на същата възраст стават изпълнителни директори и президенти. За какво говорим изобщо?“

Тя съветва: „Трябва да променим това. И ако някой ви кара да се чувствате зле заради възрастта ви, просто му кажете „сбогом“. Нямате нужда от такъв човек в живота си.“

  • Лице на CoverGirl и звезда в клип на Бионсе

През 2018 г. Мей се превърна в най-възрастното рекламно лице на козметичния гигант CoverGirl. „Това е най-вълнуващият период от живота ми – да бъда Covergirl на 70 години! Бях спряла да мечтая за това още на 18.“

Освен това Мей има и забележителна роля в поп културата. Тя се появи в музикалния видеоклип на Бионсе към песента „Haunted“ от 2013 г. Във видеото Мей изглежда зашеметяващо като дама с наметало, държаща екзотична котка.

През същата година тя публикува кадър от снимачната площадка в Twitter (сега X) с текст: „Снимка от видеото на @beyonce „Haunted“. Страхотен екип.“

Източник: people.com    
Мей Мъск модел диетолог борба с ейджизма Илон Мъск Sports Illustrated сребриста коса
