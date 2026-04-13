Сблъсък между Мъск и Сорос след изборите в Унгария

"Унгарският народ си върна страната! Решително отхвърли дълбоко вкоренената корупция и чуждестранната намеса".

Това написа в X Александър Сорос, едно от петте деца на милиардера от унгарски произход Джордж Сорос.

Александър Сорос председателства Борда на директорите на основаните от баща му фондации "Отворено общество" и е член на инвестиционния комитет на Soros Fund Management, фирмата, която управлява милиардите на семейството.

Не закъсня и отговорът на Илон Мъск, собственик на X и най-богатият човек в света със състояние от над 800 млрд. долара.

Мъск открито подкрепяше бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който управляваше страната в продължение на 16 години. Орбан е известен с консервативните си възгледи и с близостта си до настоящия президент на САЩ Донлад Тръмп, който също беше подкрепен от най-богатия човек е света, но и с приятелските си отношения с руския президент Владимир Путин.

Кампанията на Орбан беше фокусирана върху твърдения за намеса на ЕС, Сорос и заплахи с Украйна, но вчера унгарците го отхвърлиха заради влошаващата се икономическа ситуация в страната им.

"Организацията на Сорос превзе Унгария", отговори Мъск в X.