Илон Мъск сравни Джордж Сорос с мутанта от "X-Men" Магнито

И лон Мъск сравни Джордж Сорос с мутанта от "X-Men" Магнито чрез пост в Twitter.

Неговият туит в понеделник, който не предлага контекст за неговото сравнение, просто заявява: „Сорос ми напомня за Магнито“. А постът е прегледан над 14 милиона пъти към момента.

След това Мъск влезе в спор с разследващия журналист Брайън Красенщайн заради своя туит.

Красенщайн каза: „Забавен факт: преживяванията на Магнито по време на Холокоста като оцелял оформиха неговата перспектива, както и неговата дълбочина и съпричастност.“

Красенщайн добави, че Сорос, който също е оцелял от Холокоста, е „нападан непрекъснато за добрите си намерения, които някои американци смятат за лоши, просто защото не са съгласни с тази политическа принадлежност“.

Мъск отговори на своя туит на Красенщайн, казвайки: „Предполагате, че това са добри намерения. Те не са. Той иска да подкопае самата тъкан на цивилизацията. Сорос мрази човечеството.“

Магнито е мутант в Marvel Comics, който притежава свръхчовешката способност да генерира и контролира магнитни полета. Магнито е оцелял от Холокоста, в комиксите от герой, който вярва, че хората и мутанти не могат да съществуват заедно, стига до антигерой, който се съюзява с X-Men.

Fun fact: Magneto's experiences during the Holocaust as a survivor shaped his perspective as well as his depth and empathy. Soro, also a Holocaust survivor, get's attacked nonstop for his good intentions which some Americans think are bad merely because they disagree with this…