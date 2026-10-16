"Е, проработи": Мъск представи новия Tesla Roadster, който може да лети

Т ехнологичният гигант Tesla направи огромна стъпка в бъдещето, а самият Илoн Мъск лично даде на феновете най-близкия и амбициозен поглед досега към дългоочаквания Tesla Roadster. По време на мащабно събитие, излъчвано на живо в цял свят, той допусна публиката на живо, за да има преки свидетели на наглед невъзможното инженерно постижение, пише EuroNews.

„Имахме нужда от публика на място, за да докажем, че това не е генеративен изкуствен интелект или компютърна графика. За да можете да кажете на хората, че сте го видели с очите си. Защото това, което ще видите, няма да го повярвате“, заяви Мъск пред екзалтираната тълпа.

Акробатика във въздуха и движение с главата надолу

В драматична демонстрация новият Roadster - единственият модел на компанията с изцяло ръчно управление - .се изкачи по гигантска рампа, премина по таван, след което се изстреля във въздуха, направи превъртане и кацна обратно на земята под възторжените аплодисменти на присъстващите.

„Е, проработи“, каза с усмивка Мъск веднага след успешното кацане.

Вицепрезидентът по автомобилно инженерство в Tesla Ларс Морави обясни, че под пода на автомобила е внедрена специална вакуумна система, която генерира притискане до 2G, позволяващо на колата да се движи наобратно.

„След това просто взехме назаем малко технологии от SpaceX, за да направим останалото“, допълни той.

Мъск уточни, че Tesla Roadster разполага с контролни ракетни двигатели за височина и основни задвижващи реактивни дюзи в задната част, така че „на практика може да лети като ракета“. С шеговит тон милиардерът добави, че возилото „може да прави акробатични номера“, макар и да „не е точно най-оптимизираната откъм безопасност кола“.

При втора демонстрация колата се засили към редица от паркирани автомобили Tesla, изстреля се във въздуха с помощта на дюзите и направи пълно превъртане над тях.

Невероятно ускорение и три варианта на пазара

Най-впечатляващата функция бе демонстрацията на ускорението - новият модел достига от 0 до 100 км/ч (0-60 mph) за под една секунда.

Официалният уебсайт на Tesla вече приема резервации за автомобила, който се предлага в три варианта: Performance, Thrust и екстремния Rocket (достъпен само с официална покана).

Ключови характеристики на новия модел: