МВнР: България категорично осъжда вчерашната терористична атака в Тел Авив

Б ългария категорично осъжда вчерашната терористична атака в Тел Авив, Израел, насочена срещу цивилни. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Туитър, предаде БТА.

🇧🇬 strongly condemns yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, targeting 🇮🇱civilians. Wishing a full & quick recovery to those hurt, we express our deep concern by the increasing number of cases of violence & extremism, and urge the parties to refrain from further use of violence