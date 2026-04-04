Мистерията на „острова от миди“: Древно сметище или следа от цунами?

У чени стигнаха до заключението, че голям остров, изграден от плътни слоеве мидени черупки край бреговете на Вануа Леву (Фиджи), най-вероятно не е резултат от опустошително цунами, както се смяташе досега. Вместо това, той се е появил преди около 1200 години вследствие на мащабна човешка дейност в района.

През 2017 г., по време на геоархеологическо проучване, екипът се натъква на малък остров с площ от 3000 кв. метра, заобиколен от мангрови гори. При по-внимателен оглед се оказва, че тази издигната земна маса е съставена почти изцяло от останки от ядливи мекотели, смесени с песъчлива глина.

„Те не бяха само по повърхността“, обясняват изследователите в своя научен труд. „На много места ровещи раци бяха извадили материал от 30–50 см дълбочина, което доказва, че мидените останки съставляват основната маса на целия остров.“

До момента две научни групи са изследвали обекта, който се издига на около 60 см над средното ниво на прилива. Как точно се е появил този „остров от морски дарове“?

Хипотезите: Вълна-убиец или античен „ресторант“?

Първоначално учените фаворизираха теорията за мощна океанска вълна (цунами), която е събрала огромно количество миди от морското дъно и ги е натрупала навътре в сушата около 760 г. сл. Хр.

Анализът на видовете черупки обаче разколебава тази версия. Почти всички намерени екземпляри са от ядливи видове. Това насочва екипа към по-вероятното обяснение: мястото е било използвано от ранни заселници за мащабна обработка на морска храна. В продължение на няколкостотин години те са изхвърляли останките на едно и също място, което съвпада с данните от радиовъглеродното датиране.

В археологията подобни обекти, изградени от отпадъци (черупки или животински кости), се наричат „кухненски купчини“ или мидени депа (middens).

Живот върху купчина боклук

Подобни изкуствени острови са откривани и в други части на Тихия океан. В някои случаи древните народи буквално са изграждали сушата под краката си:

Първоначално селищата са били строени върху платформи на кокили в плитките рифови зони.

С натрупването на мидените остатъци на морското дъно и спадането на морското равнище, платформите постепенно са били заменяни от наземни постройки върху новопоявилата се „мидена“ суша.

Липсващите инструменти

Въпреки че екипът откри фрагменти от керамика на обекта, което подкрепя теорията за човешка намеса, все още липсват категорични доказателства като каменни инструменти. Възможно е обаче тогавашните хора да са използвали органични инструменти, които не са се запазили.

Изследователите не отхвърлят напълно естествения произход и планират да потърсят следи от цунами в околните райони. Те ще се допитат и до местното население, тъй като проучванията показват, че спомените за екстремни природни събития могат да се съхранят в устната история на Фиджи в продължение на над 2000 години.

Ако теорията за изкуствения произход се потвърди, това ще бъде първият по рода си остров, открит в Южния Пасифик на запад от Папуа Нова Гвинея – земя, буквално изградена от „опаковките“ на антични морски деликатеси.