Свят

Германия: Рекорден брой младежи се отказват от военна служба

"Никой не бива да бъде принуждаван да носи оръжие против волята си" - това е записано в Конституцията

4 април 2026, 07:03
Източник: iStock

В се повече младежи в Германия се отказват от военна служба. "Никой не бива да бъде принуждаван да носи оръжие против волята си" - това е записано в Конституцията. Подаването на молба за отказ обаче не е толкова лесно, съобщи Deutsche Welle.

Фил Веринг е категоричен - в никакъв случай не иска да служи в Бундесвера. "Постоянно казват, че става дума за отбрана", казва ученикът пред ДВ. "Но аз не виждам да съществуват заплахи, поради което нямам никакъв интерес към военна служба."

Какво очаква младежите в Германия?

В Германия засега службата в армията е доброволна, но това скоро може да се промени. През следващите години Бундесверът ще има нужда от най-малко 60 000 допълнителни войници. Военните експерти обаче не вярват, че ще има толкова много доброволци. И Фил Веринг е на това мнение. "Само въпрос на време е военната служба да стане задължителна", казва дванадесетокласникът.

Заедно със съмишленици Фил организира "Ученически стачки срещу военната служба" в цяла Германия. Ученикът от Мюнстер е един от говорителите на инициативата. Тази година ще навърши 18, поради което за него и семейството му темата е от голямо значение. Според новия Закон за военната служба от началото на годината Бундесверът изпраща на всички младежи около 18-ия им рожден ден въпросник, който те трябва да върнат попълнен.

Имате ли принципен интерес да станете войник доброволно? Това е един от въпросите в него. За отговора има скала от нула до десет. Нулата означава "никакъв интерес". Другите въпроси се отнасят до физическото състояние и образователната степен.

Освен да попълнят въпросника, младежите са длъжни да се явят и на медицински преглед при Бундесвера. От началото на 2026 година той е задължителен за младите мъже, родени след 2008. Жените могат да се запишат в Бундесвера доброволно, но мъжете могат да бъдат задължени по закон да минат медицински преглед или да служат.

Активното търсене на персонал за Бундесвера, възможното връщане на наборната служба, дискусиите във връзка с вероятното нападение от страна на Русия срещу територията на НАТО - всичко това оказва влияние на решението на младежите. За много млади мъже това е повод да обмислят дали да внесат молба за отказ от военна служба. Този, който веднъж бъде признат за отказал да служи, не може да бъде мобилизиран дори и в случай на отбрана.

Отказът от военна служба е вписан в Конституцията

"Никой не бива да бъде принуждаван да носи оръжие против волята си" - това е записано в германската Конституция - въз основа на опита от двете световни войни и диктатурата на националсоциалистите. При това няма значение дали към момента военната служба е задължителна или не.

Да служат могат да откажат не само тези, които не са били в армията, а и активните войници и резервисти. След като през 2011 година задължителната военна служба бе отменена и Бундесверът бе значително намален, броят на отказалите да служат в годините след това не бе висок.

Това обаче се промени след руската пълномащабна инвазия срещу Украйна през 2022 година. Оттогава броят на отказващите да служат постоянно расте. Миналата година дори е достигнат нов рекорд - с 3879 молби за отказ, според официално съобщение, изпратено след запитване на ДВ. Тази тенденция се е задържала и в първите два месеца на тази година: само до края на февруари 2026 подадените молби за отказ от военна служба са били 2000.

Внасянето на такава молба не е лесно и изисква определена подготовка. В този случай могат да се използват услугите на консултантски служби. В Германското дружество за мир-Обединени противници на военната служба (DFG-VK), което оказва из цялата страна подкрепа на младежи, нежелаещи да служат, в момента работят над 200 доброволни сътрудници.

Собствената съвест има решаващо значение

Лотар Еберхард е един от тези сътрудници, той провежда консултативни разговори в Берлин. В тях става дума основно за централния аргумент в молбата: личното основание защо някой по принципни съображения отказва да служи.

Каква роля играят съвестта и индивидуалното "не" на войната? Това се опитва да разбере от своите събеседници Еберхард. Тези разговори могат да продължат до час и половина. Самият Еберхард е твърд противник на войната и вече от 50 години работи като консултант.

Клишетата и общовалидните аргументи няма да помогнат на тези, които подават молба - необходимо е лично убеждение. "Ако някой сериозно се замисля за основанията и формулира убедително принципите си, молбата би трябвало да бъде удовлетворена", сочат наблюденията на консултанта. Но се случва и молбите да бъдат отхвърлени.

Фил Веринг също обмисля да внесе такава молба. Той и негови приятели и съученици възнамеряват да обсъдят заедно защо отказват военната служба. "След това смятаме чрез обществена акция да покажем, че нямаме интерес да бъдем изпратени на война." При всички случаи когато получи въпросника на Бундесвера, дванадесетокласникът ще отбележи "никакъв интерес".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Отказ от военна служба Германия Бундесвер Младежи Задължителна военна служба Конституция Война Молба за отказ Наборна служба Съвест
