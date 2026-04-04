Младеж на 14 години загина при пожар в Сливен

М ладеж на 14 години е загинал при пожар в Сливен, пострадала е и жена на 43 години. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР на сайта на ведомството в информация за пожарите през изминалото денонощие.

На 3 април в 21:58 ч. в пожарната в Сливен е получено съобщение за пожар в апартамент в жилищна кооперация в кв. „Сини камъни“ в града. Изпратени са два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с екипи от регионалната дирекция на пожарната в Сливен. При инцидента са загинали младеж на 14 години и жена на 43 години. Причината за пожара е в процес на установяване.

Пострадалата жена е в стабилно състояние и без опасност за живота, съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

Жената е приета в Отделението по реанимация заради вдишване на газове и дим. По информация на медиците тя е контактна и няма изгаряния.

За денонощието в цялата страна са потушени 34 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които четири – в жилищни сгради, и един – в спомагателни, временни или паянтови постройки. Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, четири - в транспортни средства и два други.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са седем лъжливи повиквания.