Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

У никално природно събитие се случи в центъра на Чернобил: шест бели щъркела кацнаха на покрива на административна сграда близо до мемориала „Звезда Полин“. Това е сензационно явление, тъй като за последен път бели щъркели са гнездили в самия град преди двадесет години.

За това съобщи Чернобилският радиационно-екологичен биосферен резерват, цитиран от UA News.

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго.

„Появата на шест птици наведнъж в централната част на града може да показва нови промени в местната популация и открива интересни перспективи за бъдещи изследвания“, се казва в изявление на резервата.

Експертите подчертават, че щъркелът винаги е бил символ на възраждане и надежда в украинската култура. Фактът, че птиците отново избират Чернобил като място за престой, а вероятно и за бъдещо гнездене, е важен сигнал за възстановяването на екосистемата в зоната на отчуждение.

Също така, предишните собственици — Одарка и Хрицyк — се върнаха на 5–6 април в гнездото в Националния природен парк „Пирятин“, където на 2 април се беше формирала нова двойка щъркели — Квитка и Лел.