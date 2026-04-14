Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

14 април 2026, 14:10
Източник: iStock/GettyImages

У никално природно събитие се случи в центъра на Чернобил: шест бели щъркела кацнаха на покрива на административна сграда близо до мемориала „Звезда Полин“. Това е сензационно явление, тъй като за последен път бели щъркели са гнездили в самия град преди двадесет години.

За това съобщи Чернобилският радиационно-екологичен биосферен резерват, цитиран от UA News.

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго.

„Появата на шест птици наведнъж в централната част на града може да показва нови промени в местната популация и открива интересни перспективи за бъдещи изследвания“, се казва в изявление на резервата.

Експертите подчертават, че щъркелът винаги е бил символ на възраждане и надежда в украинската култура. Фактът, че птиците отново избират Чернобил като място за престой, а вероятно и за бъдещо гнездене, е важен сигнал за възстановяването на екосистемата в зоната на отчуждение.

Като напомняне, в Полтавска област, при добре познатото гнездо, където се е формирала двойката щъркели Квитка и Лел, също се случи интересно събитие: предишните обитатели — Хрицyk и Одарка — се завърнаха. По време на завръщането им в гнездото се разигра истинска драма, но в крайна сметка хармонията между птиците беше възстановена.

Също така, предишните собственици — Одарка и Хрицyк — се върнаха на 5–6 април в гнездото в Националния природен парк „Пирятин“, където на 2 април се беше формирала нова двойка щъркели — Квитка и Лел.

Източник: ua.news    
