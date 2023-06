Учените с изследване: Супервулкан в Италия е "на ръба" да изригне

В ъпреки че Campi Flegrei е изригнал последно преди почти 500 години, поредица от скорошни земетресения накараха учените да се притесняват, че следващата катастрофа може да е неизбежна.

Италиански супервулкан, който последно изригнал през 1538 г., е „на ръба“ да го направи отново, предизвиквайки страх от глобална зима, казват учени.

Според изследване, публикувано в списанието Communications Earth & Environment, кората на Campi Flegrei отслабва и е по-податлива на разкъсване, което прави „изригването по-вероятно“.

Разположен близо до Неапол в южната част на страната, Campi Flegrei (или Горящи полета, от гръцки) е широк район от калдери – вулканичн образувания, получени при сриване на кратера навътре в самия него .

Ако изригне така като през 16-ти век, разтопени скали и вулканични газове ще бъдат изстреляни високо в стратосферата и това ще доведе до цунами с височина 100 фута.

Ще последва разпространение на сяра и токсична пепел, което ще предизвика дълга глобална зима, унищожавайки дивата природа, както и земеделските култури.

Въпреки че вулканът не е бил активен толкова дълго време, повишената сеизмична активност в района - повече от 600 земетресения само през април - оставя учените силно притеснени.

Тези опасения притесняват и жителите на околността, които и са най-застрашени. Има план за евакуация, според който хората ще бъдат изведени в рамките на три дни със собствен транспорт, автобуси, влакове и лодки.

Местният жител Франческо Камарота каза пред Guardian: „Някои дни има повече от едно земетресение. Плашещо е, особено през нощта. Един ден просто ще избухне.“

Коментирайки проучването, проведено от експерти от италианския Национален институт по геофизика и вулканология (INGV) и Университетския колеж в Лондон (UCL), водещият автор, професор Кристофър Килбърн (UCL Earth Sciences) разкри: „Нашето ново проучване потвърждава, че Campi Flegrei приближава към изригване."

Мауро Антонио Ди Вито, директор на близката обсерватория Везувий на INGV, каза, че населението в района е в сериозен риск, тъй като ще има трудности при евакуирането на хората през тесните улици.

Той добави: „Тези райони са урбанизирани, без да се взема предвид спецификата на района. Сградите трябва да бъдат по-добре структурирани. Имаме нужда от културна промяна, за да насърчим хората да направят това.“

Учените обаче са оптимистично предпазливи, че мащабното изригване не е непременно неизбежно. За да се случи това, газовете трябва да се натрупват по-бързо, отколкото могат да излязат, докато магмата трябва да може да се движи много бързо през кората, където са се образували пукнатини.

"Все още не можем да кажем със сигурност какво ще се случи. Важното е да сме подготвени за всички сценарии", каза Стефано Карлино.