Може ли да се трансплантира орган повече от веднъж?

З а хората с увредени или неработещи органи трансплантацията на органи често е единствената надежда за оцеляване без помощта на машина. Всяка година донорството на органи спасява хиляди животи, а през 2023 г. в САЩ са извършени повече от 46 000 трансплантации от живи и починали донори - национален рекорд.

Въпреки по-големия брой донори от всякога, търсенето на органи за трансплантация постоянно надвишава предлагането, като на всеки осем минути в списъка на чакащите се добавя по един човек. Изправени пред този натиск, медицинските специалисти непрекъснато търсят иновативни решения на кризата с предлагането на органи. Една от идеите е трансплантираните органи да се рециклират - но възможно ли е това?

"Въпреки че все още е експериментална процедура, повторната трансплантация на органи е желателна и възможна“, казват д-р Нима Насири, професор по урология и трансплантационна хирургия в UCLA Health, и студентът по медицина в UCLA Атих Дехгани в интервю по имейл за Live Science.

„Тя позволява оптимално използване на оскъдните донорски ресурси, като удължава годините на живот на функциониращите алографти - трансплантирани тъкани - които иначе биха били изхвърлени“, казва още тя.

Изследванията на този подход за лечение са започнали обещаващо, като са документирани няколко случая на успешна ретрансплантация на бъбреци, черен дроб и сърце. Д-р Прадип Кадамби, професор по медицина, специализиран в бъбречните трансплантации в Медицинския колеж на Университета на Флорида - Джаксънвил, обаче казва, че рисковете, присъщи на конвенционалната трансплантационна операция, се увеличават при процедурата по ретрансплантация.

