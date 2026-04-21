Екзекуция за мъж, подпалил жива жена, заварила го да обира дома ѝ

М ъж от Флорида, който подпалил съседката си, след като тя го заварила да ограбва дома ѝ по време на обедната си почивка, ще бъде екзекутиран във вторник вечерта, съобщава ABC News.

Екзекуцията на 58-годишния Чадуик Скот Уиласи е насрочена за 18:00 ч. в затвора на щата Флорида край Старк, заради убийството на Марлис Сейтър през 1990 г. Уиласи бе осъден на смърт година по-късно след препоръка на съдебното жури с 9 на 3 гласа, след като бе признат за виновен в убийство първа степен, взлом, грабеж и палеж.

Съдебните записи показват, че през септември 1990 г. Сейтър се е прибрала в дома си в Палм Бей за обедна почивка и е открила Уиласи да извършва обир. Той я е ударил в главата с тъп предмет, причинявайки фрактура на черепа, след което е завързал ръцете и глезените ѝ с жица и тиксо, според разследващите.

Уиласи се е опитал да удуши Сейтър с кабел на телефон и когато това не проработило, я залял с бензин и я подпалил, показват записите. Аутопсията установила, че Сейтър е починала от вдишване на дим, което показва, че тя е била все още жива, когато е била подпалена.

Уиласи също така откраднал колата на Сейтър и други вещи от дома ѝ, и използвал банковата карта на жената, за да изтегли пари в брой, съобщиха властите. Когато Сейтър не се върнала от почивка, нейният работодател се обадил на семейството ѝ. Зет ѝ отишъл да я провери и открил тялото ѝ.

Върховният съд на Флорида разпореди ново определяне на присъдата през 1994 г., тъй като първоначалният съдия не е позволил на защитата да реабилитира потенциален съдебен заседател, който е заявил, че не би могъл да препоръча смъртно наказание. Уиласи бе осъден повторно на смърт през 1995 г. с препоръка 11 на 1 гласа от ново жури.

Това ще бъде петата екзекуция във Флорида за 2026 г. след рекордните 19 екзекуции в щата миналата година. Губернаторът републиканец Рон Десантис е ръководил повече екзекуции за една година през 2025 г., отколкото всеки друг губернатор на Флорида, откакто смъртното наказание бе възстановено през 1976 г. Предишният рекорд бе поставен през 2014 г. с осем екзекуции.

Върховният съд на Флорида отхвърли жалбите, подадени от Уиласи миналата сряда. Той бе предявил претенции, базирани на отказа на щата да предостави публични записи относно екзекуциите и леталните инжекции. Последните жалби на Уиласи чакаха решение от Върховния съд на САЩ с наближаването на датата на екзекуцията.

Общо 47 души са били екзекутирани в САЩ през 2025 г. Флорида поведе класацията с дълга поредица от смъртни присъди, подписани от Десантис. Алабама, Южна Каролина и Тексас си поделиха второто място с по пет екзекуции всяка.

Още една екзекуция е насрочена във Флорида за по-късно този месец. 70-годишният Джеймс Ърнест Хичкок трябва да получи смъртоносна инжекция на 30 април. Той бе осъден за пребиване и удушаване до смърт на 13-годишната си племенница.

Всички екзекуции във Флорида се извършват чрез летална инжекция, използваща седатив, паралитик и лекарство, което спира сърцето, според Департамента по затворите.