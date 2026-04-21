Екзекуция за мъж, подпалил жива жена, заварила го да обира дома ѝ

Аутопсията разкрива смразяващ детайл за последните мигове на жената, докато Флорида се подготвя за поредното изпълнение на най-тежкото наказание

21 април 2026, 14:13
М ъж от Флорида, който подпалил съседката си, след като тя го заварила да ограбва дома ѝ по време на обедната си почивка, ще бъде екзекутиран във вторник вечерта, съобщава ABC News.

Екзекуцията на 58-годишния Чадуик Скот Уиласи е насрочена за 18:00 ч. в затвора на щата Флорида край Старк, заради убийството на Марлис Сейтър през 1990 г. Уиласи бе осъден на смърт година по-късно след препоръка на съдебното жури с 9 на 3 гласа, след като бе признат за виновен в убийство първа степен, взлом, грабеж и палеж.

Съдебните записи показват, че през септември 1990 г. Сейтър се е прибрала в дома си в Палм Бей за обедна почивка и е открила Уиласи да извършва обир. Той я е ударил в главата с тъп предмет, причинявайки фрактура на черепа, след което е завързал ръцете и глезените ѝ с жица и тиксо, според разследващите.

Уиласи се е опитал да удуши Сейтър с кабел на телефон и когато това не проработило, я залял с бензин и я подпалил, показват записите. Аутопсията установила, че Сейтър е починала от вдишване на дим, което показва, че тя е била все още жива, когато е била подпалена.

Уиласи също така откраднал колата на Сейтър и други вещи от дома ѝ, и използвал банковата карта на жената, за да изтегли пари в брой, съобщиха властите. Когато Сейтър не се върнала от почивка, нейният работодател се обадил на семейството ѝ. Зет ѝ отишъл да я провери и открил тялото ѝ.

Върховният съд на Флорида разпореди ново определяне на присъдата през 1994 г., тъй като първоначалният съдия не е позволил на защитата да реабилитира потенциален съдебен заседател, който е заявил, че не би могъл да препоръча смъртно наказание. Уиласи бе осъден повторно на смърт през 1995 г. с препоръка 11 на 1 гласа от ново жури.

Това ще бъде петата екзекуция във Флорида за 2026 г. след рекордните 19 екзекуции в щата миналата година. Губернаторът републиканец Рон Десантис е ръководил повече екзекуции за една година през 2025 г., отколкото всеки друг губернатор на Флорида, откакто смъртното наказание бе възстановено през 1976 г. Предишният рекорд бе поставен през 2014 г. с осем екзекуции.

Върховният съд на Флорида отхвърли жалбите, подадени от Уиласи миналата сряда. Той бе предявил претенции, базирани на отказа на щата да предостави публични записи относно екзекуциите и леталните инжекции. Последните жалби на Уиласи чакаха решение от Върховния съд на САЩ с наближаването на датата на екзекуцията.

Общо 47 души са били екзекутирани в САЩ през 2025 г. Флорида поведе класацията с дълга поредица от смъртни присъди, подписани от Десантис. Алабама, Южна Каролина и Тексас си поделиха второто място с по пет екзекуции всяка.

Още една екзекуция е насрочена във Флорида за по-късно този месец. 70-годишният Джеймс Ърнест Хичкок трябва да получи смъртоносна инжекция на 30 април. Той бе осъден за пребиване и удушаване до смърт на 13-годишната си племенница.

Всички екзекуции във Флорида се извършват чрез летална инжекция, използваща седатив, паралитик и лекарство, което спира сърцето, според Департамента по затворите.

Чадуик Скот Уиласи Марлис Сейтър Екзекуция Флорида Смъртно наказание Убийство Палеж Смъртоносна инжекция Престъпление Рон Десантис
В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

Тръмп: Иран наруши примирието

Тръмп: Иран наруши примирието

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 9 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 10 часа
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 9 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 10 часа
Последни новини

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

България Преди 1 час

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна

Топ 6 правила за спестяването, които наистина работят

Топ 6 правила за спестяването, които наистина работят

Любопитно Преди 2 часа

Съществуват обаче доказани стратегии, които ви позволяват да спестявате, без да чувствате пълни ограничения и болка

Мистерията на „Мигащата мумия“: Момичето, което „отказва“ да напусне този свят

Мистерията на „Мигащата мумия“: Момичето, което „отказва“ да напусне този свят

Любопитно Преди 2 часа

В дълбините на сицилианските катакомби почива Розалия Ломбардо – малко момиче, починало преди повече от век, чието тяло е толкова съвършено запазено, че мнозина вярват, че тя все още отваря очите си

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Любопитно Преди 2 часа

Детската певица и танцьорка Естер Лий Джоунс вдъхновява Paramount за създаването на анимационния образ на Бети Буп през 1930 г., но тя никога не получава признание или авторски права за това.

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Пари Преди 3 часа

Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

България Преди 3 часа

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където бяха намерени човешките останки

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 3 часа

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 3 часа

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

България Преди 3 часа

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваване в България

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Любопитно Преди 3 часа

Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване

<p>Прераждане само с разрешение и забрана за Мечо Пух: Абсурдните лица на китайската цензура</p>

Колко строга е цензурата в Китай

Свят Преди 3 часа

Защо в Китай са забранени Мечо Пух и филмите, в които става въпрос за пътуване във времето

Джон Тернъс

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 3 часа

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 3 часа

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 4 часа

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 4 часа

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 4 часа

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Легенди на екрана и модата: Премиерата, която събра всички погледи

Edna.bg

Ваня Червенкова: Първо върнах дъщеря си в родилното, после тя ми даде смисъл

Edna.bg

Илия Груев: С две победи можем да станем легенди на Лийдс

Gong.bg

Андреа премина всички граници със скандален кадър (СНИМКА)

Gong.bg

Илияна Йотова: Възможно е Народното събрание да бъде свикано следващата сряда или четвъртък

Nova.bg

През 2026 г.: 12 са задържаните за детска порнография, сред тях и педиатър

Nova.bg