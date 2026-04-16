Москва публикува списък с цели, Медведев към ЕС: „Сладки сънища, европейски партньори!“

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

16 април 2026, 12:03
Р уското министерство на отбраната днес предупреди, че европейските планове за увеличаване на доставките на дронове за Украйна въвличат тези страни все по-дълбоко във войната с Русия, предаде Ройтерс.

Министерството каза, че смята, че правителствата на редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, което Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта.

Ведомството публикува списък с заводи и предприятия в няколко европейски страни, за които твърди, че произвеждат дронове или компоненти за тях, и посочи адресите им, включително обекти във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Израел и Полша.

"Европейската общественост трябва не само да има ясно разбиране за истинските причини за заплахите за тяхната сигурност, но и да е запозната с адресите и местоположението на украински и съвместни предприятия, произвеждащи безпилотни летателни апарати и компоненти за Украйна в собствените им страни", се казва в изявлението.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви в последваща публикация в "Екс", че списъкът, публикуван от военните, представлява списък с потенциални цели за руските въоръжени сили.

"Изявлението на Министерството на отбраната на РФ трябва да се разбира в най-буквалния смисъл: публикуването на местата за производство на дронове и друга военна техника в Европа е регистър на потенциални законни мишени на руските въоръжени сили. Кога възможността за нанасяне на удар ще се превърне в реалност, ще зависи от развитието на ситуацията",  написа Медведев, цитиран от ТАСС. "Сладки сънища, европейски партньори!", добави той.

Руски официални лица, включително Медведев, многократно са правили публични изявления, които са били възприемани като заплахи към европейските страни заради тяхната подкрепа за Украйна, посочва Ройтерс. Но тези действия по-често са приемани като предупреждения и завоалирани намеци, отколкото като пряко обявяване на предстоящи удари.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
