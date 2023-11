Мощно земетресение разтърси Индонезия

З еметресение с магнитуд 6,9 беше регистрирано край бреговете на Индонезия, предадоха световните агенции, като се позова на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

Трусът е бил отчетен в морето Банда на 370 километра югоизточно от град Амбон, на островите Малуку. Амбон е с население от 355 000 души.

Magnitude 6.9 earthquake strikes Banda Sea in Indonesia; no tsunami warning



