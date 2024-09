Мощна експлозия край бензиностанция в Косово, полицията на крак

С илна експлозия е избухнала близо до бензиностанция в центъра на град Звечан в Северно Косово малко след полунощ, съобщава регионалната телевизия Ен1, като се позовава на сайта КосСев. Няма пострадали хора при инцидента, но бензиностанцията, която се охранява от косовската полиция, е претърпяла значителни щети.

„Около полунощ стана експлозия близо до бензиностанция в центъра на Звечан. Няма ранени, но са причинени материални щети на бензиностанцията и на няколко коли в близост. Не можем да потвърдим все още причината за експлозията, компетентните органи работят на мястото“, заяви Ветон Елшани, заместник-командир на косовската полизия за северния регион, предаде сайта КосСев.

Жители на Звечан са съобщили пред КосСев, че много полицейски коли с въоръжени с автомати офицери са блокирали пътя в близост до бензиностанцията.

Косовската полиция охранява бензиностанциите, които преминаха под контрола на косовските власти.

Властите в Прищина затвориха на 30 август институции, работещи в рамките на сръбската система, в четири общини в Северно Косово, населени предимно със сърби.

