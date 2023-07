Модерната руска корвета патрулира маршрута между Босфора и Одеса

Р уският Черноморски флот се подготвя за блокада на украинските пристанища, след като Москва спря изпълнението на международното споразумение за доставка на зърно, твърди британското министерство на отбраната в ежедневния си разузнавателен бюлетин, предаде ДПА.

Модерната руска корвета "Сергей Котов" вече патрулира маршрута между Босфора и украинския пристанищен град Одеса, се казва в бюлетина.

"Съществува реалистична възможност тя да влезе в състава на оперативна група за прехващане на търговски товарни кораби, които според Русия се насочват към Украйна", твърди в бюлетина британското министерство на отбраната.

Миналата седмица Русия допусна да изтече срокът на действие на черноморската зърнена сделка въпреки острите международни критики.

Международното споразумение бе сключено, за да помогне за осигуряване на доставки за по-бедните страни, които разчитат на зърно от разкъсвания от война регион. Съгласно условията на споразумението украинското зърно се изнасяше през Черно море и Босфора.

Според бюлетина на британското министерство на отбраната прекратяването на зърнената сделка сега увеличава и потенциала за интензивност и разрастване на въоръжения конфликт в района на Черно море.

Британският министър на външните работи, Общността на нациите и развитието Джеймс Клевърли вчера предупреди, че според Обединеното кралство Русия може да ескалира кампанията си да унищожи украинския износ на храни, като се насочи към търговски кораби в Черно море.

Укринформ също потвърди, че Черноморският флот на Русия е променил позициите си след оттеглянето на Москва от зърнената сделка в готовност да наложи блокада на Украйна, цитирайки разпространения в "Туитър" бюлетин на британското министерство на отбраната.

