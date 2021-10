Експлозия и пожар в цех в Русия, много жертви

Е ксплозия и пожар избухнаха в цех за производство на барут на територията на завод "Еластик" в руската Рязанска област.

Първоначално службите информираха за седем загинали, но после бе съобщено, че деветима други безследно изчезнали по предварителни данни са загинали. Така жертвите стават вече 16.

Съобщено бе отначало за 15 ранени, после - за един.

Според източника сградата е разрушена изцяло. Причината за пожара е взрив, предизвикан от нарушение на технологичния процес в цеха; населението в околността не е застрашено, посочи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации.

Заводът се намира на близо два километра от населено място.

