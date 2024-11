Млад, рус, с красива славянска външност: Барън Тръмп поглежда към поста на баща си (СНИМКИ)

А мериканските президенти трябва да са граждани, родени в САЩ, да са пребивавали в страната в продължение на 14 години и да са на възраст най-малко 35 години.

Барън Уилям Тръмп е роден във Флорида на 20 март 2006 г.

Той е единственото дете на Мелания и Доналд Тръмп, който е баща на още четири деца от предишните си две съпруги.

През целия си живот Барън е живял между Флорида, Ню Йорк и Вашингтон.

Той отговаря на условията за потенциален президент на САЩ- с изключение на възрастта му - 18-годишният младеж гласува за първи път едва през ноември тази година.

Но привържениците на “да направим Америка отново велика” изглежда са готови да изчакат династията Тръмп да продължи да властва - в интернет вече се продават стоки с надпис „Барън Тръмп за президент 2044“.

Filho caçula de Trump, Barron, mede mais de 2m de altura, aos 18 anos, e longe de ser aquele menino problemático, como esteve na posse de seu pai, primeiro mandato, em 20/jan/2017.

A mesma cara do pai quando jovem. pic.twitter.com/54THbaj6r5 — Nei Giglio🇧🇷🍀🇧🇷 (@neideboaski) November 8, 2024

След като насочи баща си към богатата на гласоподаватели „мъжка сфера“ от интернет сайтове, Барън се превърна в любимия син на Доналд и в главното хранилище на политическите амбиции на семейство Тръмп.

Млад, рус, с красива славянска външност и извисяващ се над баща си, Барън, висок поне метър и седемдесет, е култова фигура за верните привърженици на мотото “да направим Америка отново велика”, които говорят за неговата „аристократична осанка“.

Тази година, когато за пръв път се появи на предизборен митинг, Тръмп заяви пред останалите му синове да внимават за конкуренцията, която представлява Барън.

Изпреварването на по-възрастните му полубратя и сестри - Дон младши, Ерик и Иванка - в йерархията е забележителна метаморфоза за маминото момченце, което преди девет години изглеждаше на ръба на сълзите по време на първия победен митинг на баща си в Ню Йорк.

Тази година в Мар-а-Лаго Барън и майка му се качиха на сцената заедно с новоизбрания президент.

Барон беше отличен за благодарност от баща си. Младите гласоподаватели от мъжки пол, които Барън насочи към баща си, наистина бяха допринесли значително за повсеместната победа на републиканците.

🔴 BARRON TRUMP: The unsung hero of Trump's LANDSLIDE COMEBACK.



🧵 A thread.



1. At 18 years old and standing nearly 7 feet tall, Barron Trump is quite possibly responsible for his father's historic political comeback.



Barron worked completely in the shadow of Trump's 2024… pic.twitter.com/6dEUdY33KE — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) November 14, 2024

“Уолстрийт Джърнъл” съобщи, че тази група се е изместила с около 28 пункта в полза на Тръмп.

По данни на Центъра за информация и изследвания на гражданското обучение 56% от избирателите мъже на възраст 18-28 години са подкрепили Тръмп през 2024 г., в сравнение с 41% през 2020 г.

По време на последната кампания за социалните медии отговаряше Джаред Къшнър, който тогава беше на 30 години.

Този път 27-годишен републикански консултант на име Алекс Брузевиц изготви списък с възможни подкаст формати и изяви, който Тръмп веднага препрати към най-малкия си син: „Барън се справя много добре тези неща“.

След това Барън и 18-годишният му най-добър приятел Бо Лудън, чиито родители се появиха в популярно риалити предаване, насочиха Тръмп да прекара часове в разговори с водещи като Логан Пол, Адин Рос, Нелк Бойс, Тео Вон и, разбира се, Джо Роугън.

Интервюто на Тръмп с комика Тео Вон е гледано 15 милиона пъти.

Historical note- Donald Trumps son Barron is 10yrs old. He will be the 1st Presidential son to live in the White House since JFK Jr. pic.twitter.com/Kc6cxX7QuE — Ava- I Love My USA! 🇺🇸 (@WEdwarda) November 10, 2016

Появата му в предаването на Джо Роугън е събрала 50 милиона гледания само в YouTube - много повече от президентските дебати и основните речи на конференциите.

Сега в лагера на демократите има упреци, защото Камала Харис е отказала поканата си да се включи в шоуто на Джо Роган от страх от „обратната реакция на някои от нашите прогресивни колеги“.

Независимият сенатор от левицата Бърни Сандърс твърди, че отменянето на десноцентристки изложения е контрапродуктивно.

Тръмп изпепели славата си в „Стажантът“, но бързо разбра, че по-новите медии са начинът да се достигне до по-младите избиратели.

„Те не са израснали, гледайки телевизия по същия начин като нас. Те израстват, сърфирайки в интернет“, отбеляза той.

Джейми Тахсин от Vice, който е прекарал пет години в изучаване на Андрю Тейт, описва Барън като „онлайн младеж“.

По-свободният разговорен стил на тези подкастове подхождаше на Тръмп, който се проявяваше като по-малко агресивен, отчасти защото не беше предизвикван или помолен да говори за политически подробности.

An 18yo NYU freshman with a higher IQ than Einstein



» Engineered Trump's campaign victory

» DeFi visionary at @worldlibertyfi

» Fluent in 4 languages



Meet Barron Trump, the youngest but arguably most influential member of the Trump dynasty.



Here’s what you didn’t know🧵☟ pic.twitter.com/sr4pP6nMKZ — Evan Luthra (@EvanLuthra) November 15, 2024

Тейт, обвинен в изнасилване и трафик на хора, не е имал пряко отношение към Тръмп, но все пак обобщи изборите като „мъже срещу гейове и мацки“.

Барън следи всички тези неща и изглежда се интересува най-много от криптовалутите.

Присъединява се към баща си и братята си, за да стартира World Liberty Financial (WLF). Негови партньори са Чейс Херо и Закари Фолкман.

Херо е известен с това, че управлява услугата Date Hotter Girls, а Криптопазарите се покачиха след преизбирането на Тръмп.

Изглежда, че Барън споделя семейната привързаност към схемите за правене на пари, но все още не е очевидно, че този сдържан и учтив млад мъж има политически амбиции. Тези, които познават Барън, казват, че той е тих, кротък и внимателен.

Барън е посещавал три гимназии, тъй като баща му се е местел из САЩ. Той току-що е започнал първи курс в бизнес училището „Стърн“ към Нюйоркския университет.

По-рано Мелания публично отхвърли поканата за изказване на Барън на тазгодишния конгрес на републиканците. Вместо нея това направи братовчед му Кай. Самият Барън няма публично присъствие в социалните медии.

The son of the President of America @realDonaldTrump, Barron Trump KNOWN AS @BarronXSpaces was Born on March 20, 2006, and entered a world of luxury—an entire floor in Trump Tower as his playground and even a golden baby carriage at birth. Known for his remarkable IQ of 170 and… pic.twitter.com/r31lKmPxBJ — dean_irak (@dean_irak) November 13, 2024

Мелания и нейните родители са свършили голяма част от работата по отглеждането на Барън. Те пристигат в САЩ от Словения, тогава част от Югославия. Барън говори свободно словенски и като малко момче говореше английски с акцент като майка си.

Баща му твърди, че той говори и китайски. Подобно на нея, той е загадъчна фигура, въпреки че облича костюм и вратовръзка за публичните си изяви.

Америка може и да е република, а не монархия, но династиите все още имат значение. Те натрупват богатство и политическо ноу-хау. Две поколения от семейство Буш бяха избрани за президенти.

Робърт Ф. Кенеди-младши направи гротесно завръщане като съюзник на Тръмп, търгувайки с фамилията на своя баща и чичо, президента Джон Ф. Кенеди.

Другите деца на Тръмп са с по-слаби политически перспективи.

Иванка Тръмп беше близък съветник по времето, когато баща ѝ беше президент, но многократно е настоявала, че е обърнала страницата на политиката.

My dad Trump is a living proof that truly Prayers do Work! pic.twitter.com/0x2TzgYBlL — BARRON TRUMP - Commentary (@TrumpBaroon) November 11, 2024

Дон-младши и Ерик са ентусиазирани, но не са много умни, дори според оценката на баща им.

Ерик се концентрира върху търговската страна на империята „Тръмп“, докато съпругата му Лара, която в момента е съпредседател на Републиканската партия, може би ще се нареди на опашката за работа в следващата администрация.

Дон Младши се вписва добре сред верните на посланието “да направим Америка отново велика”, но лобира усилено за това Джей Ди Ванс да стане вицепрезидент.

Тифани е отгледана от майка си, Марла Мейпълс, в Калифорния и до голяма степен стои настрана от кампаниите.

Това оставя тежестта на очакванията върху раменете на Барън.

Светът ще трябва да изчака до 2044 г., за да види дали собствените му амбиции, майка му и наследството на баща му ще му оставят шанс за президентския пост.

* Във видеото: Номинациите на Тръмп: Имената на кандидати за висши постове предизвикаха критики

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase