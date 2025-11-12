Новото "оръжие на Страшния съд" на Америка се появи неочаквано - ще уплаши врага

Н ово американско ядрено оръжие бе засечено и представлява сериозен проблем за враговете на САЩ, OutKick .

Съединените щати продължават да разработват нови оръжейни системи, за да гарантират, че никога няма да загубят военното си превъзходство.

Врагът постоянно се развива и създава нови заплахи за САЩ. За да го спрем, трябва да действаме без прекъсване, пише Дейвид Хукстед.

Това включва и нова ядрена ракета.

Нова ядрена ракета засечена на Б-52

Фотографът Райън Уатамура публикува няколко снимки в Instagram, показващи Б-52, летящ ниско, носещ неизвестна ракета.

Изданието The Aviationist идентифицира оръжието като AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO). Това би било най-новото ядрено-способно оръжие на Америка, което ВВС не са потвърдили публично, според същия репортаж.

Според източника това е втори път, в който AGM-181 е засичана. Същото издание съобщава, че "оръжието на Страшния съд" може да бъде носено от Б-52 (както е на снимките) или от B-21 Raider - силно усъвършенстван изтребител-стелт от следващо поколение.

Съединените щати остават единствената държава в света с оперативни стелт-бомбардировачи, а B-21 в крайна сметка ще замени B-2.

Докато голяма част от информацията около B-21 е строго класифицирана, може с почти пълна увереност да се каже, че това е най-усъвършенстваният бомбардировач в историята на авиацията. Целият самолет е проектиран да пробие най-съвременните системи за въздушна отбрана и да унищожи целта, преди врагът да разбере, че е бил там.

Сега B-21 ще разполага и с AGM-181, за да изпълни задачата, ако това стане необходимо.