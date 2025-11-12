Новото "оръжие на Страшния съд" на Америка се появи неочаквано - ще уплаши врага

Н ово американско ядрено оръжие бе засечено и представлява сериозен проблем за враговете на САЩ, OutKick.
Съединените щати продължават да разработват нови оръжейни системи, за да гарантират, че никога няма да загубят военното си превъзходство.
Врагът постоянно се развива и създава нови заплахи за САЩ. За да го спрем, трябва да действаме без прекъсване, пише Дейвид Хукстед.
Това включва и нова ядрена ракета.
- Нова ядрена ракета засечена на Б-52
Фотографът Райън Уатамура публикува няколко снимки в Instagram, показващи Б-52, летящ ниско, носещ неизвестна ракета.
Изданието The Aviationist идентифицира оръжието като AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO). Това би било най-новото ядрено-способно оръжие на Америка, което ВВС не са потвърдили публично, според същия репортаж.
Според източника това е втори път, в който AGM-181 е засичана. Същото издание съобщава, че "оръжието на Страшния съд" може да бъде носено от Б-52 (както е на снимките) или от B-21 Raider - силно усъвършенстван изтребител-стелт от следващо поколение.
Съединените щати остават единствената държава в света с оперативни стелт-бомбардировачи, а B-21 в крайна сметка ще замени B-2.
Докато голяма част от информацията около B-21 е строго класифицирана, може с почти пълна увереност да се каже, че това е най-усъвършенстваният бомбардировач в историята на авиацията. Целият самолет е проектиран да пробие най-съвременните системи за въздушна отбрана и да унищожи целта, преди врагът да разбере, че е бил там.
Сега B-21 ще разполага и с AGM-181, за да изпълни задачата, ако това стане необходимо.