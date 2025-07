24-годишна стюардеса загина след падане от балкон

24-годишна стюардеса загина, след като падна от балкон на третия етаж при мистериозни обстоятелства. Полицията не изключва версията за умисъл.

Аврора Манискалко, родом от Палермо, Италия, е паднала от около 10 метра височина от балкона на дома си в австрийската столица Виена. По време на инцидента тя е била у дома с приятеля си. Два дни по-късно младата жена е починала в болница от получените наранявания, съобщава изданието NeedToKnow.

Flight attendant, 24, dies after plunging from balcony in holiday hotspot: Police 'not ruling out foul play' https://t.co/719s8a1tHq