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Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“

Страхът се превръща в истинска сила в четиринадесетата седмица на кампанията на KINO NOVA

25 август 2026, 13:23
Ожесточена битка за светло бъдеще в последната седмица на „Великият понеделник“
Източник: NOVA

Е дин откраднат автомобил и произшествие на пътя изпращат двама мъже по път, който никой от тях не е избирал. Във финалната седмица на кампанията – филмите „Трансформърс: Възходът на зверовете” и „Голяма златна тухла” ще се борят за вота на киноманите. Кино лентата, събрала повече гласове на сайта https://greatmonday.bg, ще бъде излъчена в понеделник, 31 август, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Източник: NOVA

В първото предложение за седмицата – „Трансформърс: Възходът на зверовете” бившият военен Ноа Диаз (Антъни Рамос) ще направи всичко възможно, за да намери средства за лечението на малкия си брат. Кражбата на кола и търсенето на древен артефакт, отварящ портали в пространството и времето, ще го срещне с изследователката Елена Уолъс (Доминик Фишбак). Двамата ще се окажат в центъра на древна извънземна война. Автоботите на Оптимус Прайм ще обединят сили с „максималите“ – извънземни роботи, които се трансформират в механични животни, за да спасят света от огромна космическа заплаха. Злодеят Уникрон се храни с планети, а сега негова цел в Земята. Ще успеят ли да го спрат?

Емъри Коен влиза в ролята на младия писател Самюъл Листън в „Голяма златна тухла” – второто предложение за седмицата. Останал без пари и без дом, той е блъснат от кола на улицата. Зад волана е Флойд Девъро (Анди Гарсия) – обаятелен мъж, който вместо извинение предлага на пострадалия покрив над главата и една безумна на пръв поглед сделка: да напише неговата биография. Така Самюъл се озовава в дом, в който всеки преследва собствени цели както съпругата Жаклин (Меган Фокс), така и дъщерята Лили (Луси Хейл). Колкото повече Самюъл слуша своя нов работодател, толкова по-съмнително му се струва всичко. Каква е неговата роля в този странен семеен хаос? Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 31 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен филмът победител в последната седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Източник: NOVA

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA. 

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Източник: NOVA    
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