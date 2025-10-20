Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Г орящо парче космически отпадък, което се разби в Австралия, най-вероятно произхожда от изстрелването на китайска ракета, съобщи експерт, цитиран от Sky News.

Димящият метален фрагмент беше открит в събота от миньори на около 30 километра източно от град Нюман в щата Западна Австралия.

Полицията съобщи, че е започнало разследване, а Австралийската космическа агенция ще извърши „допълнителен технически анализ, за да установи произхода“ на обекта.

„Миньорите откриха предмета край отдалечен път за достъп,“ заявиха от полицията на Западна Австралия.

„Първоначалните оценки показват, че той е изработен от въглеродни влакна и съответства на вече установени видове космически отпадъци – например обвити под налягане съдове или ракетни резервоари.“

Вероятно част от китайска ракета

Според д-р Алис Горман, археолог на космоса от Университета „Флиндерс“, фрагментът може да е от четвъртата степен на китайската ракета „Jielong“.

„Последното изстрелване беше в края на септември, така че този обект е обикалял около Земята и изведнъж е бил засмукан обратно в атмосферата,“ обясни тя пред ABC Radio Perth.

Горман добавя, че има множество случаи, при които празни резервоари от ракети се връщат на Земята, без да изгорят напълно.

„Хората често ги откриват години по-късно,“ казва тя. „Този случай е необичаен, защото отломката беше намерена сравнително бързо.“

Поредно събитие с възможен космически произход

Само дни преди това мистериозен инцидент в небето над САЩ привлече вниманието на авиационните власти, предаде New York Post.

Пилот на United Airlines беше ранен и принуден да извърши аварийно кацане, след като неидентифициран обект удари предното стъкло на самолет Boeing 737 на височина от 36 000 фута (около 11 000 метра).

Снимки, публикувани онлайн, показват порезни рани по ръцете на пилота и разбито предно стъкло, покрито с парчета стъкло и обгорели следи в точката на удара.

Инцидентът е станал на борда на полет United 1093 от Денвър до Лос Анджелис в четвъртък, след което екипажът е извършил аварийно кацане в Солт Лейк Сити.

Космически отпадък, метеор или повреда?

В интернет се появиха предположения, че самолетът може да е ударен от космически отпадък или дори малък метеор, преминал през атмосферата.

Според Федералната авиационна администрация (FAA) вероятността подобен инцидент да доведе до сериозни наранявания е изключително малка – едно към един трилион.

Някои експерти смятат, че причината може да е електрическа неизправност, но следите от обгаряне и характерните повреди подсказват, че самолетът най-вероятно е бил ударен от външен обект.

Реакцията на авиокомпанията

„В четвъртък полет United 1093 кацна безопасно в Солт Лейк Сити, за да се извърши проверка на повреда по многослойното предно стъкло.

Организирахме друг самолет, който да превози пътниците до Лос Анджелис по-късно същия ден, а нашият технически екип работи по връщането на самолета в експлоатация,“ съобщиха от United Airlines.

Самолетът остава на земята в Солт Лейк Сити, докато разследването продължава.

Космическите отпадъци – растящ риск

Според NASA, в орбитата около Земята в момента се намират над 25 000 обекта от космически отпадъци, по-големи от 10 сантиметра.

Учените предупреждават, че с увеличаването на броя на изстрелванията рискът от сблъсъци с активни апарати и дори със самолети ще продължи да расте.

През май тази година парче с размерите на автомобил от съветска ракета се завърна на Земята след 53 години в орбита.

Ракетата „Космос 482“, изстреляна през 1972 г. от тогавашния СССР (днешен Казахстан), е трябвало да кацне на Венера.

Вместо това горната ѝ степен се повредила, а части от нея навлезли отново в атмосферата през 80-те години – един от фрагментите останал в орбита до днес.

Ново напрежение между Австралия и Китай

Междувременно отношенията между Австралия и Китай отново се изостриха. Австралия изрази недоволство от Китай за "опасно" военно поведение, като обвини китайски изтребители, че са изстреляли сигнални ракети в близост до австралийски самолет, патрулиращ в Южнокитайско море, предава Франс прес.

Австралийският самолет "Посейдон" е патрулирал в Южнокитайско море в неделя, когато към него се е приближил китайски изтребител, обяви австралийското министерство на отбраната.

Китайският изтребител е изстрелял сигнални ракети в "непосредствена близост" до австралийския самолет, като е застрашил екипажа му, обясняват от ведомството.

"След като проучихме много внимателно инцидента, стигнахме до заключението, че това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната Ричард Марлз пред журналисти. Министърът уточни, че Австралия е съобщила за инцидента пред китайски дипломати в Пекин и Канбера, като поясни, че страната ще продължи да провежда военни учения в региона.

Това е поредният инцидент между Китай и Австралия в Южнокитайско море, което се превръща във все по-оспорвано морско и въздушно пространство в Азия, посочва АФП. Китай претендира за голяма част от островите и рифовете в морето въпреки международно решение от 2016 г., постановяващо, че претенциите на страната са юридически необосновани.