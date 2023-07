Нови данни за мистериозния предмет на австралийски плаж

Г олемият неидентифициран обект, изхвърлен на отдалечен плаж в щата Западна Австралия, вероятно е корпус на ракетен двигател, предаде ДПА, като цитира Австралийската космическа агенция.

"Продължаваме процеса на идентифициране на вида на ракетата и произхода й в сътрудничество с нашите партньори по света", написаха в профила си в Twitter от ведомството.

Space junk removed from West Australian beach but origin still unknown https://t.co/UCyDqc3nNF

След обстойна проверка властите са заявиха, че обектът е безопасен и не представлява опасност за хората. Въпреки това жителите бяха помолени да стоят далеч от предмета.

В понеделник местната полиция съобщи, че координира съвместно разследване на произхода на цилиндричния обект, който беше намерен в неделя на плаж на около 250 км северно от Пърт.

A mysterious object has washed up on a beach in Western Australia, prompting a police investigation.



Experts say the large cylinder could be from a rocket ⤵️



🔗: https://t.co/bMTw9Z8mvB pic.twitter.com/0DFFUYTTx7