"Мислех, че проблемът е в мен": Звезда от "Здрач" разказа за насилствената си връзка

А ктрисата Ана Кендрик, известна с ролята си във филма „Здрач“, сподели своя опит от токсична връзка, в която е живяла седем години. Тя говори за това в подкаста "Call Her Daddy".

Според 39-годишната актриса дълго време тя не можела да осъзнае, че е в насилствена връзка, тъй като те не отговаряли на обичайните представи, описани в медиите.

