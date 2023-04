Милиони цветя разцъфтяха в Истанбул за Фестивала на лалетата

Д есетки паркове и градини в мегаполиса Истанбул тези дни приличат на огромни цветни килими или на огромна дъга във всичките ѝ цветове заради цъфналите лалета, зюмбюли, нарциси и теменужки, предава БТА.

Istanbul to host colorful spectacle with arrival of the tulip season as historical landmarks such as Emirgan and Gülhane Park, Sultanahmet Square to be adorned with mesmerizing sights of 7.75 million hyacinths, daffodils, grape hyacinths and tulipshttps://t.co/vVOp1f52Lq