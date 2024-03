Милиардерът Рупърт Мърдок се сгоди

М илиардерът Рупърт Мърдок, бивш изпълнителен директор на медийните компании "Фокс корп" и "Нюз корп", се сгоди, съобщи в. "Ню Йорк таймс".

Rupert Murdoch, 92, is engaged once more. This time it is to Elena Zhukova, 67, a retired molecular biologist whom he started dating in the summer. https://t.co/vvqOhH6fhq