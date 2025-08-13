Свят

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

13 август 2025, 14:59
Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен
Източник: Getty Images

MGK участва в Watch What Happens Live with Andy Cohen, където обсъди младоликия си вид, твърдейки, че дори не знае реалната си възраст, пише People.

Певецът на "Bloody Valentine" също така заяви, че кожата му заздравява необичайно бързо.

Когато бе подканен да говори за своя извънземен произход, музикантът сподели, че майка му му е казвала, че е била "похитена".

  • Може ли MGK да е от друга планета?

В неделя, 10 август, музикантът, чието истинско име е Колсън Бейкър, разкри в Watch What Happens Live with Andy Cohen, че може да е частично извънземен.

"Странно е, човек. Не знам реалната си възраст", каза той на Коен, след като водещият му направи комплимент за младоликия му вид.

MGK, за който се твърди, че е на 35 години, разкри, че възрастта му не е единственото нещо, което не знае.

"Просто не знам много факти за живота си. Например кожата ми, ако се разкъса, заздравява много бързо", каза той. "Има моменти, в които започвам да се питам: "Кой е баща ми?", пошегува се той.

Когато бе попитан дали смята, че може да е от друга планета, MGK отговори: "Да, питах майка си: "Имало ли е някакъв период, в който си изчезвала?"

"Тя ми каза, че се е чувствала така, сякаш е била похитена в някакъв момент", продължи певецът.

Похищението от Космоса не беше единствената тема на разговор с изпълнителя. В друг момент от интервюто MGK отговори на въпрос на фен дали излиза с актрисата Сидни Суини.

"MGK, Кайл П. иска да знае дали има някаква истина в слуха, че ти и Сидни Суини сте повече от приятели?", попита Коен госта си.

"Кайл П., млъкни, човече", отговори MGK, клатейки глава.

Двамата, които са дългогодишни приятели, бяха забелязани да купонясват заедно с Патрик Шварценегер на грандиозното откриване на Palm Tree Beach Club в Лас Вегас през май, след раздялата на Суини с Джонатан Давино.

Междувременно, MGK е в дългогодишна връзка с паузи с Меган Фокс, с която имат 4-месечна дъщеря на име Сага. Родителите прекратиха годежа си през ноември.

MGK има дъщеря от бившата си Ема Канън.

Източник: People    
MGK Машин Гън Кели Извънземни Похищение Анди Коен Меган Фокс Сидни Суини Младолик вид Възраст Бързо зарастване
