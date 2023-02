Меган Фокс за Машин Гън Кели: Няма изневяра в нашата връзка

М еган Фокс и Машин Гън Кели „все още не са в добри отношения“, казва източник пред PEOPLE, след като актрисата спря слуховете за изневяра в Instagram.

36-годишната Фокс, която напълно деактивира акаунта си в Instagram миналата седмица, след като намекна за потенциална раздяла между нея и 32-годишния Кели, сподели публикация, след като активира акаунта си отново, заявявайки, че във връзката им няма изневяра.

„Няма никаква намеса на трета страна в тази връзка от какъвто и да е вид“, пише Фокс. „Трябва да оставите всички тези невинни хора на мира сега.“

Източник, който е близък с Фокс и Кели казва, че актрисата от „Трансформърс“ първоначално е заподозряла, че нещо не е наред и е реагирала емоционално.

„Сега тя публикува, че не е имало изневяра, но първоначално си мислеше, че има.“, казва източникът. „Тя определено намекваше за изневяра с първия си пост. Тя съжалява, че го направи толкова публично, но беше наистина разстроена в този момент.“

„Връзката им е луда и интензивна“, добавя източникът, „все пак няма да е шокиращо, ако се съберат до края на седмицата.“

В публикация, споделена от Фокс по-рано този месец, която намекна за потенциална раздяла, тя качи поредица от свои снимки и видео на плик, изгорен в огъня. Тя го озаглави с текст от албума Lemonade на Бионсе от 2016 г., пишейки: „Можеш да вкусиш нечестността/ всичко е в дъха ти“.

Megan Fox and Machine Gun Kelly seem to have broken up after she deleted all Instagram photos with him and quoted Beyoncé ‘Lemonade’ lyrics.



She then followed Eminem, who MGK famously has beef with, along with Harry Styles and Timothée Chalamet. pic.twitter.com/3TSVDEd3FE