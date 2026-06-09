Свят

Международното летище в Техеран възобнови работа

Аеропортът беше затварян временно няколко пъти

9 юни 2026, 07:55
Международното летище в Техеран възобнови работа
Източник: iStock Photos

Международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран възобнови работа, след като беше затворено заради ескалацията на напрежението между Иран и Израел. Иранските информационни агенции съобщиха, че вече са кацнали първите полети с хадж-поклонници, пристигащи от Саудитска Арабия.

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По информация на агенция „Мехр“, заместник-директорът по експлоатацията на летището е потвърдил възстановяването на полетите до международното летище „Имам Хомейни“, включително и специалните полети, превозващи поклонници, завръщащи се от ежегодния хадж.

Въздушният трафик към основното международно летище на иранската столица беше преустановен на 7 юни, след като Иран извърши ракетни удари срещу Израел. Последва ответна реакция от израелска страна, което доведе до ново затваряне на летището на фона на засилените опасения за сигурността в региона.

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Това е поредното прекъсване на работата на летището през последните месеци. Едва през април то беше отворено отново, след като остана затворено в продължение на седмици заради военните действия и нестабилната обстановка в Близкия изток.

Възстановяването на полетите е знак за постепенно нормализиране на въздушния трафик, въпреки че напрежението в региона остава високо и развитието на ситуацията продължава да се следи внимателно от международната общност.

Източник: БГНЕС    
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