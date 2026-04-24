Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

24 април 2026, 14:56
О чаква се международните полети от летище „Имам Хомейни“ в Техеран, едно от двете основни летища на иранската столица, да бъдат възобновени от утре, съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

Гражданската въздухоплавателна администрация обяви в понеделник, че летището ще бъде отворено отново след седмици на затваряне поради войната между Иран и Израел и САЩ.

"Според съобщение на летище "Имам Хомейни", международните полети от летището до Истанбул и Маскат от ще бъдат възобновени утре", посочи агенция ИСНА.

Международните полети от летище Машхад, в североизточната част на страната, бяха възобновени в понеделник.

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Окончателно решение срещу предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня“

Нов трус край остров Крит

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място

Атанас Калчев благодари за подкрепата, която е получил, и обяви, че продължава да ръководи общината

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

Новият биографичен филм „Майкъл“ предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

Коментарът му във Facebook е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера"

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

Войната в Близкия изток вдигна цените на презервативите и гумените ръкавици по света

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно

Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

Събитието ще събере на една сцена хора от различни професионални области, обединени от общото – личен избор да останат, да се върнат или да се развиват в България

Ирина Щонова пред АИКБ: Работихме с бизнеса за решения в условия на криза

Служебният кабинет отчита осигурени 334 млн. евро за енергоемките предприятия и реално работещи месечни компенсации за тока

Торнадо удари Оклахома: Сериозни разрушения в Инид, затвориха авиобаза „Ванс“

Стихията премина през жилищни райони и колежи в град Инид; властите предупреждават за критична ситуация в четири щата

Media Play събира водещи имена от филмовата и телевизионната индустрия в София

Събитието се завръща за четвъртото си издание със силно международно участие и с фокус върху свързването на професионалисти и изграждането на стратегически трансгранични партньорства

Чудото в „Пирогов“: 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

След сложна операция на прешлените и интензивно лечение, лекарите вдигнаха на крака младия спортист, приет с парализа и тежка гръбначна травма

Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн, сподели рядка снимка на легендарния актьор за рождения му ден, давайки на феновете интимен поглед към неговото уединение, докато едновременно с това разтърси Холивуд с остро есе срещу културата на статуса

Непълнолетно момиче припадна след побой във Велико Търново

Сигнал в полицейското управление в града е получен в четвъртък вечер

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Ерос Рамацоти на разходка из София и вечеря при Лео

Edna.bg

Амая дебютира в музиката: Криско пусна първата песен на дъщеря си

Edna.bg

Ето кой е новият собственик на Левски, вижте подробности за прехвърлянето на акциите

Gong.bg

Голямо спортно събитие на 25 и 26 април в Асеновград

Gong.bg

ПФК "Левски" - с нов собственик

Nova.bg

Съдът окончателно отказа да освободи предсрочно от затвора Евелин Банев - Брендо

Nova.bg