Мениджърът на Бритни Спиърс прекрати договора си

Д ългогодишният мениджър на Бритни Спиърс Лари Рудолф е прекратил договора си с певицата, съобщи Ройтерс, като цитира изданието "Варайъти", предаде БТА.

Рудолф обявил решението си в писмо, изпратено до бащата на певицата Джейми Спиърс,

който е неин попечител, и до назначения ѝ от съда служебен мениджър Джоди Монтгомъри. Той казва, че неговите "услуги вече не са необходими", тъй като Бритни "заяви, че има намерение официално да се оттегли" от сцената.

