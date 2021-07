Сагата „Бритни“: Bessemer Trust се отказа от управлението на финансите ѝ

Ч астният доверителен фонд "Bessemer Trust" ( Бесемър тръст) поиска да бъде отстранен от попечителството на финансите на американската певица Бритни Спиърс, предаде Ройтерс. Фондът е съпопечител заедно с бащата на попзвездата Джейми Спиърс.

Бритни Спиърс настояваше баща ѝ да бъде отстранен от попечителството, но съд в Лос Анджелис тази седмица отхвърли искането. По време на съдебно изслушване в края на юни тя отправи тежки обвинения към Джейми Спиърс.

Breaking🚨: Bessemer Trust will resign as co-conservator of Britney Spears’s estate, citing the “irreparable harm to her interests” Britney expressed in her testimony and her desire to end a conservatorship they say was represented as voluntary. https://t.co/ZKD0EOnxyo