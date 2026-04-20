Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

З еметресение с предварителен магнитуд 7.7 по скалата на Рихтер разтърси северното крайбрежие на Япония в понеделник. Трусът предизвика краткотрайна тревога за цунами и активира предупреждение за повишен риск от евентуално „мегаземетресение“ в крайбрежните райони, пише The Guardian.

Японското правителство и Метеорологичната агенция на страната съобщиха, че вероятността от мегаземетресение през следващата седмица се е повишила до 1% спрямо обичайните 0.1%. Предупреждението идва след мощния трус в близост до падините Чишима и Япония, предава Асошиейтед прес.

BREAKING: Japan's tsunami threat has been reduced to advisory onlyhttps://t.co/snBBphb8QM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Wo3yVXdBqD — Sky News (@SkyNews) April 20, 2026

По данни на Агенцията за управление на пожарите и бедствията е регистриран само един пострадал – човек в префектура Аомори (северно от Ивате), който е нараняван при падане по време на труса.

Въпреки липсата на тежки поражения, събитията от понеделник събудиха спомена за бедствието от март 2011 г. Тогава опустошителното земетресение и последвалото цунами унищожиха големи части от северното крайбрежие и доведоха до ядрената криза в централата „Фукушима“.

Земетресението в понеделник е регистрирано край бреговете на Санрику около 16:53 ч. местно време (07:53 ч. по Гринуич), на дълбочина от около 19 километра. Кадри на националната телевизия NHK показаха люлеещи се предмети и хора, потърсили прикритие в търговски център в Аомори, докато властите призоваваха населението да се евакуира на по-високи места и да стои далеч от брега. Движението на влаковете-стрели „Шинкансен“, свързващи Токио и Северна Япония, бе временно преустановено.

В пристанището Куджи (префектура Ивате) в рамките на час след труса бяха регистрирани вълни цунами с височина около 80 см. По-късно Тихоокеанският център за предупреждение за цунами на САЩ обяви, че заплахата е преминала.

Japan earthquake update: Tsunami warning downgraded, Government cautions on megaquake riskhttps://t.co/WdorpsweyX — Mint (@livemint) April 20, 2026

Органът за ядрено регулиране потвърди, че атомните електроцентрали и съпътстващите съоръжения в региона са невредими и не са открити аномалии. Агенцията за управление на бедствията уточни, че в пика на опасността над 170 000 души в пет северни префектури – от Хокайдо до Фукушима – са получили указания да се укрият.

В момента в Япония е 23:00 ч. местно време. Поради понижаването на степента на опасност от цунами, преустановяваме обновяването на този блог.

По-рано поради леко повишения риск от мегаземетресение, властите призоваха жителите на 182 населени места по североизточното крайбрежие да повишат готовността си, но същевременно да не прекъсват ежедневните си дейности.

A powerful earthquake struck off the northern Japanese coast, and the Japan Meteorological Agency issued a tsunami alert in the regionhttps://t.co/UWz9eC5mHK — ABC 33/40 News (@abc3340) April 20, 2026

В изявление пред медиите министър-председателят Санае Такаичи призова гражданите в засегнатия район да проверят маршрутите за евакуация, състоянието на определените убежища и своите запаси от храна и комплекти за спешни случаи. Целта е да се осигури незабавна реакция при евентуално следващо голямо бедствие. „Правителството ще направи всичко възможно в случай на извънредна ситуация“, заяви тя.

Това е второто подобно предупреждение за региона в рамките на последните месеци. Първото бе издадено след земетресение с магнитуд 7.5 през декември, като тогава до мегаземетресение не се стигна.