Второ силно земетресение удари Кипър днес

Епицентърът му е на 15 км северно-североизточно от град Пафос

12 ноември 2025, 18:20
Източник: БТА

З еметресение от 5,3 по Рихтер беше регистрирано днес следобед в Кипър. То е второ с такъв магнитуд след сутрешното, което предизвика уплаха сред жителите на острова, съобщават кипърските медии.

Според свидетелства на граждани новият трус бил усетен по-силно и имал по-голяма продължителност от предишния, пише в електронното си издание в. „Филелефтерос“.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. земетресението е било регистрирано в 16:23 ч.

Епицентърът му е на 15 км северно-североизточно от град Пафос на западния бряг на Кипър. Дълбочината на труса е 9 км.

Няма информация за пострадали хора и щети.

