Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Б роят на убитите при масовите антикорупционни протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113, предаде "Ройтерс", като се позова на непалското министерство на здравеопазването.

"Сега биват откривани телата на много хора, загинали в молове, жилища и други сгради, които са били подпалени", заяви говорителят на здравното министерство Пракаш Будатоки.

Непал тази седмица бе разтърсен от най-тежките безредици за последните десетилетия. Много правителствени сгради, включително парламента и Върховният съд, бяха щурмувани от демонстранти. Протестиращи атакуваха и полицейски управления и жилища на политици. Подпалени бяха и домовете на президента Рам Чандра Паудел и на премиера Шарма Оли.

Оли подаде оставка във вторник и за временен премиер бе назначена Сушила Карки, която е бивш председател на Върховния съд. Карки трябва да подготви Непал за нови парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г.