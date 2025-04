Мандалай беше "градът на златото" - сега мирише на смърт

М андалай някога е бил известен като "златния град", осеян с блестящи пагоди и будистки надгробни могили, но днес въздухът в бившата кралска столица на Мианмар носи зловещия мирис на смърт, пише ВВС.

Огромният брой жертви, загинали при земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер, което удари региона петък, 28 март, е довел до "масови кремации", разказва местен жител.

Броят на загиналите вследствие на труса и последвалите вторични земетресения вече надхвърля 2700 души, като 4521 са ранени, а стотици остават в неизвестност, съобщи военният началник на Мианмар. Очаква се тези цифри да се увеличат.

Жителите на втория по големина град в страната споделят, че прекарват безсънни нощи, скитайки по улиците в отчаяние, докато запасите от храна и вода драстично намаляват.

Млада жена от Мандалай, която спомена за масовите кремации, е загубила леля си в бедствието.

"Тялото й беше извадено от развалините едва два дни по-късно, на 30 март", разказва 23-годишната студентка, която пожела да бъде наричана само Дж.

Лошата инфраструктура и сложната мрежа от граждански конфликти сериозно възпрепятстват усилията за оказване на помощ в Мианмар, където военните често омаловажават мащаба на националните бедствия. Очаква се броят на жертвите да продължи да нараства с разширяването на спасителните операции в разрушените сгради и откъснатите квартали.

Дж, която живее в квартал Mahaaungmyay в Мандалай, споделя, че се чувства "замаяна от липсата на сън".

Много жители са принудени да спят в палатки или дори под открито небе, страхувайки се, че останките от домовете им няма да издържат на нови трусове.

"Виждала съм много хора, включително и себе си, които приклякат и плачат с глас по улиците", разказва Дж.

Въпреки трагедията, спасителните екипи продължават да откриват оцелели. Пожарната служба съобщи, че през последните четири дни е спасила 403 души и е извадила 259 тела. Смята се, че реалният брой на жертвите е значително по-висок от официалните данни.

В телевизионно обръщение във вторник военният началник Мин Аунг Хлаинг заяви, че загиналите може да надхвърлят 3000 души. Междувременно, Геоложката служба на САЩ предупреди в петък, че "броят на жертвите над 10 000 е напълно възможен", отчитайки местоположението и мащаба на земетресението.

Особено уязвими са малките деца, които изпитват тежка психологическа травма от бедствието.

Местен пастор разказа пред BBC, че осемгодишният му син няколко пъти е избухвал в плач през последните дни, след като е видял как части от квартала му изчезват под развалините.

"Той беше на горния етаж в спалнята си, когато земетресението удари, а жена ми се грижеше за по-малката му сестра. Част отломките паднаха върху него", споделя Руате, който пожела да бъде назован само с първото си име.

"Вчера видяхме как телата на загинали бяха изнасяни от срутените сгради в нашия квартал", добавя той. "Много е отрезвяващо. Мианмар е преживял толкова много бедствия – някои природни, други причинени от човека. Всички са изтощени. Чувстваме се безпомощни и отчаяни."

