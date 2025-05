Малък самолет се разби в Калифорния – двама души и куче загинаха

М алък самолет се разби в две къщи в Сими Вали, Калифорния, в събота следобед, при което загинаха двама души и куче, съобщи полицията пред CNN .

Самолетът се е забил в двуетажни еднофамилни къщи около 14:10 ч. местно време – причинявайки пожар и издигайки гъсти облаци дим във въздуха. По време на инцидента в двете къщи е имало хора, но те са били успешно евакуирани без наранявания, съобщиха от пожарната служба на окръг Вентура, като уточниха, че пожарът е бил потушен.

Няма оцелели на борда на самолета, съобщиха от полицейското управление на Сими Вали.

Two people killed when a small plane crashes into two homes in California



Source: Reuters, AP | #CaliforniaPlaneCrash #Death pic.twitter.com/GkPKPH0cWB